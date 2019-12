Il Milan è molto attivo sul fronte calciomercato per arrivare a rinforzare la rosa a disposizione di Stefano Pioli, ma attenzione alle sirene dalla Premier

Nelle ultime settimane il Milan avrebbe accelerato per la trattativa che porterebbe in maglia rossonera il giovane difensore del Barcellona, Jean Claude Todibo, protagonista di un’ottima prova in Champions League proprio a San Siro contro l’Inter. Il centrale francese, classe 1999, potrebbe lasciare il club blaugrana nelle prossime settimane come svelato dal portale spagnolo “Sport”. La strategia della società catalana è quella di attuare una cessione inserendo un’opzione sulla recompra del giocatore valida per le prossime due stagioni.

Calciomercato Milan, Todibo molto richiesto a gennaio

Finora il difensore del Barcellona ha collezionato soltanto 167 minuti tra Liga e Champions League: il suo addio sembra ormai imminente nella finestra invernale di calciomercato. Sulle sue tracce sarebbe piombato improvvisamente un altro club di Premier League, come il Manchester United. I “Red Devils”, che lo hanno visionato nelle scorse settimane, potrebbero mettere sul piatto circa 20 milioni di euro senza, però, inserire il richiesto diritto di recompra da parte dei catalani.

Come svelato dall’edizione odierna di Tuttosport, anche la società rossonera avrebbe detto no alla richiesta dell’inserimento del diritto di recompra per Todibo. Le sue qualità da centrale difensivo sono indiscutibili, ma il suo futuro è sempre in bilico visto che lo stesso giovane francese vorrebbe ritagliarsi un posto nelle rotazioni di Valverde. Ora i contatti sono sempre frequenti. A breve arriverà l’assalto decisivo per il transalpino, molto richiesto sul mercato in vista della sessione invernale.

