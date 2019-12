Boban e Maldini a caccia di rinforzi per l’attacco in vista della sessione di gennaio. Possibile grande affare col Real Madrid per un big: c’è l’ipotesi prestito

Il Milan è a caccia di rinforzi di spessore per il calciomercato di gennaio. La dirigenza rossonera vuole migliorare la qualità e lo spessore della rosa per consentire a mister Pioli di riaprire il discorso Champions, un traguardo adesso quasi a distanze siderali: ben 11 punti. Ecco spiegato il tentativo di mettere le mani su Todibo del Barcellona, per il quale c’è da abbattere il muro eretto da Valverde, e soprattutto Zlatan Ibrahimovic. Lo svedese dovrà dare una risposta entro Natale, nel caso fosse negativa il club di Elliott sarebbe costretto a virare su delle alternative. In tal senso occhio a una pista clamorosa che conduce direttamente a Madrid.

LEGGI ANCHE ->>> Calciomercato Milan, ultimatum ad Ibrahimovic: c’è la data

LEGGI ANCHE ->>> Calciomercato Milan, sfida alla Juventus per Haaland

Calciomercato Milan, Asensio ‘occasione’ super!

Il profilo di casa ‘Merengues’ che potrebbe prendere in considerazione il Milan in ottica gennaio è quello di Marco Asensio. Secondo ‘El Gol Digital’ il Real potrebbe cederlo addirittura in prestito per consentirgli di giocare con continuità una volta recuperato del tutto – si parla di inizio febbraio, ma non è escluso possa tornare disponibile un po’ prima – dal grave infortunio rimediato nel luglio scorso, nello specifico la rottura del legamento croaciato anteriore e del menisco esterno del ginocchio sinistro. Boban e Maldini potrebbero tentare anche un affare ‘alla Morata‘, acquistandolo a una cifra non troppo alta con annessa però ‘ricompra’ in favore della società presieduta da Florentino Perez. Tale strada sarebbe comunque difficile da percorrere, considerata la volontà del 23enne – che ha una clausola da 500 milioni – di affermarsi una volta per tutte con la maglia dei ‘Blancos’. Quella invece del semplice prestito, intenzionati già a percorrere Mallorca ed Espanyol, decisamente più percorribile.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Milan, ecco il primo acquisto: colpo inaspettato