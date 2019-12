Calciomercato Inter, la difesa regge ma i dubbi restano: la situazione

La difesa dell’Inter è la migliore della Serie A, ma i dubbi sul reparto difensivo nerazzurro sono molti: anche i big del reparto potrebbero lasciare Milano

Il calciomercato invernale è ormai vicinissimo, in casa Inter si valuta una rivoluzione in difesa. Il reparto difensivo è il migliore della Serie A, solo 14 gol subiti in 16 giornate di campionato. Nonostante questo primato però tra le fila nerazzure ci sarebbero alcuni giocatori non al massimo della forma e scontenti. Ormai nessuno sembra essere incedibile, anche due big potrebbero lasciare Milano.

Calciomercato Inter, difesa in bilico: Skriniar e Godin possono partire

La difesa dell’Inter è indubbiamente una delle più forti in circolazione, i numeri lo testimoniano. Ma nonostante questo, nel reparto difensivo nerazzurro restano molti dubbi. Milan Skriniar fino ad ora non sta disputando un’ottima stagione, la difesa a tre disegnata da Conte sembrerebbe metterlo un po’ in difficoltà. Per questo il gigante slovacco sembrerebbe non essere più incedibile. Inoltre la società nerazzurra starebbe già cercando un eventuale sostituto, tra i nomi visionati ci sarebbe anche il difensore in prestito alla Roma Chris Smalling, di proprietà del Manchester United. Anche Diego Godin, difensore centrale uruguaiano arrivato in estate, sembrerebbe essere sul punto di lasciare Milano. Per l’esperto difensore la cessione potrebbe arrivare addirittura nella sessione invernale di mercato. Secondo alcuni rumors, il difensore ex Atletico Madrid sembrerebbe scontento all’Inter. Nonostante sia arrivata la smentita della dirigenza nerazzurra, i dubbi sul futuro del centrale restano. In caso di cessione l’Inter potrebbe comunque affidarsi alla grande crescita di Bastoni degli ultimi mesi.

M.D.