Sarri potrebbe rinunciare dal 1′ al tridente pesante e a Dybala nella finale di Supercoppa tra Juventus e Lazio. Higuain favorito sul connazionale per affiancare Cristiano Ronaldo in attacco, con Ramsey sulla trequarti.

La Juventus è sbarcata nella serata di venerdì in Arabia Saudita, dove domenica pomeriggio contenderà alla Lazio la Supercoppa Italiana. La compagine di Maurizio Sarri arriva alla sfida dopo tre successi consecutivi tra campionato e Champions League, con l’unico ko finora in stagione proprio contro i biancocelesti nella sfida dell’Olimpico. Cristiano Ronaldo e compagni puntano alla rivincita nella finale di Riyad, dove proprio CR7 si presenta in grande spolvero viste le prestazioni nelle ultime uscite.

Leggi anche: Calciomercato Juventus, addio Cristiano Ronaldo: la verità

Il fuoriclasse portoghese va a segno da cinque gare consecutive e l’imperioso stacco del ‘Ferraris’ contro la Sampdoria è stato celebrato in ogni parte de globo. Ronaldo è al momento l’unico sicuro del posto in attacco, con Sarri che deve sciogliere le riserve se confermare il tridente da ‘bar’ anche in Supercoppa. Nell’ipotesi in cui il tecnico di Figline rinunciasse ad uno dei tre tenori, Higuain sarebbe leggermente favorito sul connazionale Dybala al fianco del cinque volte Pallone d’Oro. Il numero dieci, che sta vivendo un’ottima stagione sotto la gestione Sarri, sarebbe in tal caso un’arma per spaccare la contesa a partita in corso. Sulla trequarti, con questo schieramento, Ramsey dovrebbe essere preferito a Bernardeschi.

Juventus-Lazio, la probabile formazione di Sarri per la Supercoppa

Con il tridente pesante in campo dal primo minuto, invece, Sarri per dare più equilibrio alla squadra potrebbe rinunciare a Cuadrado nel pacchetto difensivo e affidarsi a De Sciglio. C’è ottimismo sul recupero a pieno regime di Szczesny e Alex Sandro, mentre de Ligt dovrebbe tornare titolare nel cuore della difesa a spese di Demiral insieme a capitan Bonucci. A centrocampo, dopo la squalifica di Genova, riecco Bentancur a completare il reparto con Pjanic e Matuidi, quest’ultimo favorito sull’altro transalpino Rabiot.

Juventus, probabile formazione (4-3-1-2): Szczesny; Cuadrado, Bonucci, de Ligt, Alex Sandro; Bentancur, Pjanic, Matuidi; Ramsey; Higuain, Cristiano Ronaldo.

Leggi anche: Video – Serie A, highlights Sampdoria-Juventus 1-2: formazioni, tabellino e gol

G.M.