Calciomercato Juvenus, Mandzukic ha scelto: ecco dove andrà

Mario Mandzukic dopo lunghe settimane di attesa ha scelto la destinazione per la seconda parte di stagione, ecco dove andrà. L’attaccante infatti è in rotta con la Juventus ed ormai è finito fuori dal progetto bianconero. Un rapporto non idilliaco con Maurizio Sarri ed una folta concorrenza in attacco, hanno portato il croato a girarsi attorno alla ricerca di una nuova sistemazione. Nelle ultime ore sembra aver deciso il proprio destino.

Calciomercato Juventus, Mandzukic seguito anche in Italia

Tra le tante squadre che lo seguono, c’è sicuramente il Milan. I rossonero hanno valutato l’attaccante come un ‘piano b’ nel caso dovesse saltare l’arrivo di Zlatan Ibrahimovic. Mandzukic infatti garantisce sostanza e quantità in mezzo al campo, tanto da poter dare una grande mano nell’economia del gioco del Diavolo. Alla fine però non sarà la squadra allenata da Pioli ad accoglierlo perché il calciatore ha scelto tutt’altra offerta.

Calciomercato Juventus, ecco la destinazione del croato

Dopo le avance del Manchester United in Inghilterra, Mandzukic ha scelto di accasarsi in Qatar. Secondo quanto riportato da Sky Sport, l’attaccante si è deciso ad accettare una delle numerose offerte pervenute, lasciando così la Juventus e l’Europa. Per lui un trasferimento importante dal punto di vista economico, ma la scelta di trasferirsi in un luogo e in un campionato dove il livello qualitativo è sicuramente minore rispetto alla Serie A. Nei prossimi giorni quindi dovrebbe essere la conclusione a questo caso con la firma del giocatore che si appresta a dire addio al bel paese.

