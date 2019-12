Calciomercato Milan, ecco il colpo: puntato il centrocampista serbo

Il Milan sul mercato ha puntato l’esperto centrocampista: parliamo dell’ex Chelsea ancora militante in Premier League. Ecco di chi si tratta.

Il Diavolo sul mercato ha puntato l’esperto centrocampista: parliamo dell’ex giocatore del Chelsea e militante in Premier League. Ecco di chi si tratta. I rossoneri infatti devono rinforzare la rosa per scalare la china in campionato ed hanno puntato all’esperto giocatore, che tanto di buono ha fatto negli ultimi anni, ma è ora in rotta col proprio club.

Calciomercato Milan, ecco di chi punta il Diavolo

Matic, giocatore di proprietà del Manchester United, è finito nel mirino del Diavolo. I rossoneri infatti vedono in lui un calciatore che può dare equilibrio in mezzo al campo, quella caratteristica che da tanto tempo manca alla squadra allenata da mister Pioli. Da sottolineare però che per il giocatore dei Red Devils c’è una folta concorrenza, con l’Inter in Italia che da settimane sonda il terreno per l’ex Chelsea. Si tratta infatti di una buona occasione di mercato, siccome superati i trent’anni, Matic verrebbe lasciato andare per pochi milioni.

Calciomercato Milan, attenzione alla concorrenza per Matic

Il mercato si apre tra poco più di dieci e numerose squadre si guardano attorno. così c’è una bagarre per Matic siccome non solo il Diavolo ci ha messo su gli occhi, ma anche squadre della Premier League, che sanno di avere una vera e propria occasione a portata di mano. Per il centrocampista poi anche la corte del Cholo Simeone con l’Atletico che si sarebbe inserito nelle ultime ore e starebbe provando con insistenza a scalzare gli altri club interessati nella corsa al calciatore del Manchester United.

G.S.