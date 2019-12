Calciomercato Milan, sfuma il colpo dalla Premier: le ultime

Il Milan rischia di dover accantonare definitivamente uno degli obiettivi, per l’attacco, dalla Premier League: gli scenari

Il Milan scenderà in campo nelle prossime ore per la difficile trasferta sul campo dell’Atalanta. I rossoneri, dopo il mezzo passo falso con il Sassuolo condito comunque da una prestazione convincente, vogliono i tre punti per mantenere viva la rincorsa al quarto posto. Dal campo al calciomercato, potrebbero arrivare cattive notizie per un vecchio obiettivo della dirigenza milanista: il colpo dalla Premier League rischia di sfumare.

Calciomercato Milan, anche Mourinho punta l’obiettivo rossonero

Il Milan rischia di veder sfumare definitivamente la pista che porta ad Adama Traore. L’esterno spagnolo, di origini maliane, sta stupendo tutti con la maglia del Wolverhampton di Nuno Espirito Santo e già da alcuni mesi, il Milan sta sondando il terreno per un’eventuale offerta nelle prossime sessioni di mercato. Secondo quanto riportato dal quotidiano inglese ‘Daily Mirror‘, ci sarebbe anche il forte interesse del Tottenham per l’attaccante che domenica scorsa ha terrorizzato la difesa degli di Mourinho con giocate sopraffine. Il tecnico dei ‘Wolves’ però, Nuno Espirito Santo, ha ufficialmente tolto dal mercato il 26enne ex Barcellona per il quale Mourinho pareva deciso a fare un’offerta nelle prossime settimane.

Una chiusura totale, per il momento, che coinvolge dunque anche il Milan interessato a Traore da tempo e che dovrà dirottare il proprio interesse su altri profili. “Ha un contratto con il club ed è felice qui“, le parole del tecnico del Wolverhampton riprese dal ‘Mirror’. “Mette energia e dedizione in quello che fa, vuole migliorare ma non possiamo controllare ciò che accade fuori”. Nonostante gli ottimi rapporti tra la dirigenza rossonera e quella inglese, soprattutto dopo l’affare Cutrone, il Milan è pronto a mollare la presa per Adama Traore.

Milan-Traore, che numeri per l’esterno dei Wolves

Un’annata nella quale sta mettendo in mostra tutto il suo talento: a testimonianza di ciò, numeri pazzeschi quelli ottenuti fino ad ora da Adama Traore. Sono 26 le presenze complessive con il Wolverhampton con 4 reti e ben 6 assist vincenti. Traore nelle ultime settimane ha seminato il panico nelle difese avversarie, portando a ben 24 cartellini gialli innumerevoli difensori in, appunto, 26 gare giocate. Il lungo contratto in scadenza nel 2023 a cui hanno fatto seguito le decise parole di Espirito Santo, lasciano pochi spazi per un eventuale addio del classe 1996 tra gennaio e giugno.

S.C