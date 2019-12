Calciomercato Milan, ostacolo Mourinho nella corsa al difensore

Il Milan per la fascia sinistra pensa a Lewin Kurzawa, in uscita dal Paris Saint-Germain, ma sul francese c’è anche l’interesse del Tottenham di José Mourinho.

La nota più lieta della stagione del Milan si chiama indubbiamente Theo Hernandez. Il laterale francese ha saputo conquistarsi a suon di ottime prestazioni una maglia da titolare ed è già divenuto un idolo tra i tifosi rossoneri. Le grandi prove di Hernandez hanno relegato alla panchina Ricardo Rodriguez. Lo svizzero è sul mercato e una sua partenza a gennaio è molto probabile. Al Milan serve però un sostituto e uno dei papabili è Layvin Kurzawa.

Calciomercato Milan: Rodriguez out, Kurzawa in

Le strade di Rodriguez e del Milan sembrano destinate a separarsi. Il difensore svizzero è in uscita: vuole giocare in un club che gli possa concedere più spazio con l’obiettivo di non perdere il posto nella nazionale elvetica, visto anche l’Europeo da giocare. Il Fenerbahçe è tra i club più interessati, ma viva resta la pista di un ritorno in Bundesliga.

Se l’ex Wolfsburg dovesse però partite, il Milan sarebbe obbligato a comprare un nuovo terzino, per avere comunque un’alternativa in più. Per questo uno dei papabili è Kurzawa, in uscita dal Paris Saint-Germain e con un contratto in scadenza a giugno. Il francese può partire già a gennaio a fronte di un indennizzo economico, ma la concorrenza non manca.

Calciomercato Milan, Mourinho punta Kurzawa

A poter mettere i bastoni tra le ruote al Milan può essere però José Mourinho. L’allenatore portoghese è arrivato da poco a Londra sulla panchina del Tottenham e sta valutando attentamente come intervenire sul mercato. Secondo ‘Foot Mercato’, il lusitano starebbe seriamente pensando ad un restyling sulla fascia mancina, dove Rose e Davies non sembrano dargli sufficienti garanzie. E Kurzawa sarebbe uno dei profili individuati, soprattutto per il fatto che rappresenta una grande occasione a costo zero. Ma il Tottenham non sembra essere l’unico club interessato all’esterno transalpino: anche West Ham e Manchester United starebbero seguendo attentamente la situazione di Kurzawa. Il Milan è avvisato, sarà importante cercare di anticipare le mosse degli avversari.

