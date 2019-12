Calciomercato Inter, indizio social: il top player si allontana

L’Inter continua a sognare Arturo Vidal per il calciomercato invernale ma non arriverebbero buone notizie nella corsa al cileno: le ultime

L’Inter continua la sua lotta al vertice della Serie A con la Juventus e, dopo l’eliminazione dalla Champions ed il passo falso di Firenze, è pronta a rituffarsi nel calciomercato. Gennaio potrebbe portare sorprese gradite a mister Antonio Conte: in tal senso, però, arrivano brutte notizie per una pista caldeggiata da mesi dal tecnico pugliese.

Calciomercato Inter, si complica la pista Vidal: i motivi

Un affare ventilato da mesi, sin dalla scorsa estate quando poi i contatti con il Barcellona sfociarono in un nulla di fatto. Adesso l’Inter avrebbe tutta l’intenzione di fare sul serio per Arturo Vidal, in ‘crisi’ con il Barcellona visto lo scarso utilizzo delle ultime settimane da parte di Valverde. Nonostante i costanti segnali mandati dal cileno a Conte negli ultimi giorni, pare che la pista possa essere destinata a raffreddarsi. Sono troppi, secondo quanto riportato da ‘Calciomercato.it‘, i 25 milioni richiesti dal club blaugrana per il cartellino del 32enne ex Juventus.

Una cifra elevata che potrebbe spingere l’Inter a sondare piste parallele, Matic su tutti. L’esclusione dal 1′ nel Clasico contro il Real Madrid pareva aver aperto la pista per l’addio, direzione Milano, del guerriero ex Juventus. In tal senso, è proprio il giocatore a lanciare messaggi contrastanti che preoccupano e non poco Marotta.

Inter, Vidal smorza i toni: l’indizio social spaventa Marotta

Un messaggio sul proprio account Instagram che rischia di spegnere, per il momento, l’entusiasmo della tifoseria nerazzurra. Arturo Vidal potrebbe restare a Barcellona anche nei prossimi mesi, nonostante la corte serrata di Beppe Marotta. Una foto con due cuori azulgrana accompagnata dalla dicitura: “Preparando l’ultima partita dell’anno“. Indizio social o depistaggio, il futuro del cileno pare sempre più difficile da decifrare: gennaio potrebbe essere il mese giusto per definire o meno il ritorno in Serie A del centrocampista.

Ecco il post:

Visualizza questo post su Instagram Preparado para el último partido del año!!!💙❤️💪🏽🔥👑🔥 Un post condiviso da Arturo Vidal (@kingarturo23oficial) in data: 20 Dic 2019 alle ore 7:07 PST

S.C