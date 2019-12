Calciomercato Inter, segnali dalla Premier: più vicino il pupillo di Conte

Importanti i segnali in vista del calciomercato invernale dell’Inter: un top player esce allo scoperto ed apre ai nerazzurri

In attesa di tornare in campo domani alle 18 per la sfida casalinga contro il Genoa, l’Inter di Antonio Conte si guarda intorno in ottica calciomercato. Gennaio sarà un mese fondamentale per rinforzare le ambizioni dei nerazzurri e la rosa a disposizione dell’allenatore pugliese. In tal senso, un pupillo del tecnico interista si starebbe avvicinando al club meneghino a grandi passi.

Calciomercato Inter, colpo in mediana: c’è l’apertura!

Secondo quanto riportato da ‘La Gazzetta dello Sport‘, sarebbe arrivata una vera e propria apertura in casa Inter per l’affare Matic. Il centrocampista serbo, 31 anni, è un vecchio pallino di Conte e le sue parole lasciano ben sperare Marotta per l’assalto all’ex Chelsea. “Conte è pazzo per il calcio, tatticamente è uno dei migliori al mondo”, le parole di Matic che non ha nascosto la stima per il coach nerazzurro. “All’Inter farà grandi cose, ne sono certo“.

Parole al miele per uno dei grandi sogni nerazzurri per la mediana, in sofferenza ormai da alcune settimane. Con gli infortuni di Sensi e Barella e l’addio ormai annunciato tra gennaio e giugno di Borja Valero, il serbo rappresenterebbe la pedina giusta per il definitivo salto di qualità anche in campo internazionale. Matic non ha nascosto la sua passione per la Premier League ma anche per il calcio italiano, seguito dal classe 1988 sin da quando era bambino.

Inter, Matic allo scoperto: vuole i nerazzurri

Parole significative e che non lasciano spazi a troppi dubbi: Matic vuole l’Inter. Dal canto suo, il club di Zhang è a caccia di un colpo di spessore per rimpolpare una mediana in grande sofferenza e la pista che porta al serbo potrebbe accendersi nei primi giorni di gennaio. In scadenza nel giugno 2020 (con opzione per un’altra stagione con i ‘Red Devils’) il futuro dell’ex Chelsea potrebbe essere ancora agli ordini di Conte, con cui ha un rapporto evidentemente speciale. Il serbo in stagione alla corte di Solskjaer ha collezionato solo 7 presenze con 1 assist e 520′ totali.

S.C