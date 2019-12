Calciomercato Milan, rivoluzione in attacco: i piani per il 2020

Il Milan continua la sua caccia ai rinforzi per l’attacco in vista del calciomercato di gennaio: non solo Ibrahimovic nel mirino

Il Milan attende con trepidazione il ritorno in campo per un match complicatissimo come quello in casa dell’Atalanta di Gasperini. La straordinaria stagione della squadra bergamasca, coincisa con il clamoroso passaggio del girone in Champions, andrà a scontrarsi con l’annata tra tanti bassi e pochi alti del Milan. Milan che pensa anche al calciomercato e potrebbe valutare diversi cambiamenti in attacco tra gennaio e la sessione estiva.

Calciomercato Milan, non solo entrate: i nomi in uscita

Un’estate, quella 2020, all’insegna di diversi Big in bilico soprattutto in attacco. Tanto se non tutto dipenderà dall’eventuale qualificazione alla prossima Champions League che potrebbe covincere il Milan a confermare in blocco buona parte dell’attuale rosa di Pioli. In tal senso, nel reparto avanzato, resta sempre fumoso il futuro di Suso. Lo spagnolo alterna buone prestazioni ad un ingiustificato anonimato ed ha accumulato diverse insufficienti in questi primi mesi. In caso di offerta superiore ai 30 milioni di euro, il Milan potrebbe pensare alla ricca plusvalenza e lasciar partire l’ex Liverpool, seguito soprattutto in Spagna. Discorso più complesso quello che riguarda il giovane Rafael Leao, arrivato dal Lille in estate per ben 23 milioni di euro.

Il portoghese ha mostrato grande calcio ma solo a sprazzi e potrebbe quindi andar via anche per giocare con continuità in vista dell’Europeo. In tal senso, difficile ma non impossibile che lasci Milanello in prestito già a gennaio. Da valutare anche il futuro di Hakan Calhanoglu che da esterno d’attacco con Giampaolo prima e Pioli poi, non sta risultando decisivo. Il turco è seguito in Bundesliga con il Lipsia che potrebbe tornare alla carica garantendo, in estate, un’offerta vicina ai 20 milioni di euro. Dovrebbe salutare entro giugno sicuramente Castillejo così come Borini, ormai fuori dai piani della dirigenza rossonera.

Calciomercato Milan, se va via Piatek spazio al super colpo

Ibrahimovic resta il grande sogno della dirigenza milanista che inizia a provare però un pò di impazienza in attesa della risposta dello svedese all’offerta rossonera. Se dovesse naufragare il grande ritorno del gigante di Malmoe, spazio a Mandzukic corteggiatissimo però in Qatar. Molto dipenderà dal rendimento di Piatek che a giugno, con la giusta offerta, potrebbe essere sacrificato in nome del Financial Fair Play. Con il polacco lontano da Milanello, Maldini e Massara potrebbero studiare il grande colpo ad effetto per riavvicinare una tifoseria in parte fredda dopo l’ennesima stagione deludente.

