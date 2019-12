Calciomercato Juventus, ipotesi scambio: occhi in casa Psg

La Juventus continua a sondare il terreno a caccia di un colpo di spessore da regalare a Sarri nel calciomercato invernale: aumentano le chances di uno scambio con il Psg

La Juventus prosegue la rincorsa alla vetta solitaria in Serie A, in questo momento in coabitazione con l’Inter di Conte. Dal campo al calciomercato, la dirigenza dei campioni d’Italia guidata da Paratici guarda ai possibili colpi da inserire nello scacchiere tattico di Sarri già a gennaio: torna di moda il top player a centrocampo, tutti i possibili scenari.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Inter, la difesa regge ma i dubbi restano: la situazione

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Milan, rivoluzione in attacco: i piani per il 2020

Calciomercato Juventus, Emre Can la chiave per il top player

Secondo quanto riportato da ‘Tuttosport‘, starebbe prendendo sempre più corpo l’idea di uno scambio tra Psg e Juventus. I due top club potrebbero venirsi incontro per un affare che accontenterebbe tutte le parti in causa. Emre Can-Paredes è dunque una possibilità concreta, con il tedesco ormai ai margini del progetto bianconero che si trasferirebbe volentieri sotto la Tour Eiffel. Discorso simile per Paredes che non disdegnerebbe un ritorno in A dopo l’esperienza nella Capitale con la Roma.

Per tutte le ultime notizie sul mercato della Juventus CLICCA QUI!

Uno scambio alla pari, senza conguagli, per la gioia di Sarri che andrebbe ad aumentare il già alto tasso tecnico della mediana juventina. Paredes dunque si avvicina a grandi passi verso la Torino bianconera: l’affare, a gennaio, pare sempre più probabile. Contatti che proseguono tra le parti: la sensazione, dunque, è che l’affare alla fine si farà.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Inter, segnali dalla Premier: più vicino il pupillo di Conte

Juventus, Paredes può tornare in Serie A: i numeri dell’argentino

Un ritorno caldeggiato da tempo, con Sarri che stima il giovane centrocampista del Psg per le sue grandi doti tecniche. Leandro Paredes dunque, dopo la fugace esperienza alla Roma, finisce con prepotenza nel mirino della Juventus che starebbe spingendo per chiudere l’affare con il Psg già a gennaio. Il regista 25enne ha accumulato fino ad ora 14 presenze, 1 assist vincente e 748′ in campo agli ordini di Tuchel. Un feeling perso nel tempo quello tra l’ex Roma ed il tecnico del Psg, pronto a puntare su altri profili per la mediana dei parigini. Nella scorsa annata, Paredes ha messo a segno 4 reti con ben 6 assist vincenti in 44 presenze complessive: adesso la musica pare cambiata e la Juventus è pronta ad approfittarne.

LEGGI ANCHE >>>Inter, ESCLUSIVO Minotti: “Kulusevski a gennaio? Ecco cosa gli consiglio”

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Milan, big dal Real Madrid: idea shock per gennaio!

S.C