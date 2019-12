Non solo il centrocampista tedesco. Il club viola, alla ricerca di un rinforzo in mezzo al campo, ha puntato anche un ex giallorosso

In attesa di conoscere il futuro di Montella che stasera si gioca la panchina contro l’Inter, il ds Pradè resta concentrato sul prossimo calciomercato. Con o senza l’allenatore campano, il primo obiettivo di gennaio, infatti, non cambia: un centrocampista. I nomi sono diversi, da Emre Can a Kessie, ma attenzione anche all’ingresso di nella lista di Steven Nzonzi. Il francese di proprietà della Roma è stato scaricato dal Galatasaray per motivi disciplinari. E già a gennaio potrebbe indossare una nuova casacca. La prima scelta del calciatore resta quella di tornare in Francia o di vivere una seconda avventura in Inghilterra. Di certo, appare improbabile vederlo ancora con la maglia della Roma: è rimasto particolarmente scottato dalle critiche di alcuni tifosi giallorossi, che lo avevano contestato per alcune prestazioni a di poco opache.

Panchina Fiorentina, Montella vicino all’esonero

I riflettori restano intanto puntati sul futuro del tecnico Montella. Commisso è stato chiaro: l’allenatore rischia l’esonero in caso di ennesimo ko. In realtà, già dopo la sconfitta di Torino l’ex rossonero poteva essere esonerato. Ma il no di Gattuso – già in parola con il Napoli – ha stravolto tutti i piani del patron dei viola. Il sogno resta Spalletti, ma per arrivare all’ex Inter Commisso dovrebbe fare un enorme sforzo economico. L’allenatore di Certaldo pretende un ingaggio molto alto, superiore ai 3 milioni di euro e, soprattutto, una ricca buonuscita dall’Inter prima di firmare qualsiasi nuovo incarico.

