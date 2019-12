Novità clamorose dall’Inghilterra sul futuro di Pep Guardiola, accostato lungamente alla Juventus, che potrebbe anche lasciare il Manchester City per fare ritorno al Barcellona.

Nell’ultima finestra di calciomercato estiva, anche la Juventus di Andrea Agnelli e Fabio Paratici aveva provato a portare Pep Guardiola in bianconero, dopo l’addio a Massimiliano Allegri. Il nome del tecnico catalano del Manchester City aveva fatto sognare i tifosi che alla fine hanno quindi accolto Maurizio Sarri dopo la sua esperienza vincente sulla panchina del Chelsea. Negli ultimi giorni nuove voci sul futuro dell’ex allenatore di Barcellona e Bayern Monaco stanno prendendo corpo. Per le ultime notizie—> clicca qui!

Calciomercato Juventus, Guardiola può tornare al Barcellona

Il futuro di Pep Guardiola è quindi ancora tutto da scrivere. Dopo aver vinto tantissimo in Inghilterra negli ultimi anni, questa stagione al Manchester City sta procedendo con qualche affanno, soprattutto in Premier dove è siderale la distanza dal Liverpool. Secondo quanto riferito dal ‘Daily Express’ il tecnico catalano potrebbe lasciare l’Inghilterra al termine della stagione e tornare addirittura al Barcellona, dove ha vinto tutto quello che era possibile vincere prima da calciatore e poi da allenatore. In Catalogna ci sarebbe infatti nostalgia di Guardiola che potrebbe essere clamorosamente il successore di Ernesto Valverde.

Calciomercato, Guardiola e la clausola

L’operato di Maurizio Sarri non fa pensare a clamorosi stravolgimenti in panchina, motivo per cui la Juventus osserva la situazione di Guardiola semplicemente da lontano. Intanto lo stesso spagnolo ha negato l’esistenza di una clausola che gli consentirebbe l’addio a fine stagione e ha affermato che rimarrà al City, se si verificassero determinate condizioni. Un ‘se’ al momento tutto da decifrare.

