Il calciomercato della Juventus potrebbe vedere l’assalto a David Alaba. Due le possibili contropartite offerte da Paratici al Bayern Monaco: i dettagli

Juventus a caccia di rinforzi sulle fasce. Questa prima parte di stagione ha infatti evidenziato carenze soprattutto nel reparto terzini, con Danilo e De Sciglio spesso fermati da problemi fisici e non in grado di garantire continuità e i soli Cuadrado e Alex Sandro costretti agli straordinari. La dirigenza bianconera potrebbe così tornare sul mercato per dare l’assalto ad uno dei migliori interpreti in questo ruolo. Si tratta di David Alaba, già accostato ai bianconeri in vista della sessione estiva di calciomercato. Ecco le possibili contropartite offerte da Paratici al Bayern Monaco.

LEGGI ANCHE —> Barcellona, fuori rosa! Inter e Juventus fiutano il colpo di mercato

LEGGI ANCHE —> Calciomercato Napoli, Sarri insiste per Allan: scambio folle con la Juventus

Calciomercato Juventus, Demiral o Emre Can per l’assalto ad Alaba: i dettagli

Alaba è in scadenza di contratto nel 2021 e valutato circa 50/55 milioni di euro dal Bayern Monaco. La dirigenza della Juventus starebbe così studiando possibili contropartite da offrire al club bavarese per abbassare il costo del cartellino dell’austriaco. I due nomi sono quelli di Demiral e Emre Can, entrambi già accostati al Bayern negli ultimi mesi. Sia il difensore che il centrocampista stanno trovando pochissimo spazio con Maurizio Sarri e uno dei due potrebbe dunque essere sacrificato per arrivare ad Alaba. Entrambi sono infatti valutati circa 35/40 milioni e permetterebbero al club bianconero di sborsare una parte cash di ‘solo’ 15/20 milioni per arrivare ai 55 richiesti dalla società tedesca. L’asse Torino-Monaco di Baviera si preannuncia piuttosto infuocato.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Juventus, super tesoretto: regalo Champions a gennaio

Calciomercato Inter, ‘scippo’ alla Juventus: ecco il dopo Lautaro

E.P.