Nel calciomercato Juventus di gennaio un giocatore ai margini del progetto targato Sarri potrebbe trasferirsi in Premier, alla corte dell’Everton di Ancelotti

A meno di clamorosi colpi di scena, Carlo Ancelotti sarà ufficialmente il nuovo tecnico dell’Everton dopo la sfida con l’Arsenal in programma domani alle 13.30. Nella tribuna centrale del ‘Gooddison Park’ è atteso lo stesso 60enne di Reggiolo, che ha firmato un contratto di tre o quattro anni e mezzo. Nella sua nuova avventura verrà seguito ancora una volta dal figlio Davide, in qualità di assistente, e dal genero nutrizionista Mino Fulco. Nel staff ci sarà pure Duncan Ferguson, subentrato ad interim all’esonerato Marco Silva.

LEGGI ANCHE ->>> Calciomercato Juventus, Dybala nel mirino | Insidia Pochettino

Calciomercato, Ancelotti a caccia di rinforzi per gennaio: possibile affare con la Juventus

Ancelotti potrebbe ‘guardare’ in Serie A per rinforzare al più presto una squadra in cui hanno deluso in molti, specie i nuovi acquisti – tra questi l’italiano Moise Kean – e che non a caso è attualmente quint’ultima in classifica. A tal proposito occhio al suo fresco ex calciatore Dries Mertens, un affare però più alla portata per giugno, quando il belga sarebbe a costo zero in caso di mancato rinnovo del belga. Per gennaio, invece, il classe ’59 potrebbe puntare il mirino su qualche esubero delle big italiane: un nome che può essere preso in considerazione, dunque tutt’altro che casuale, è quello di Daniele Rugani. Il centrale toscano è ai margini della Juventus targata Maurizio Sarri, come dimostrano le appena 3 presenze collezionate in questa stagione per complessivi 270′.

LEGGI ANCHE ->>> Calciomercato Juventus | Ancelotti tenta il colpo bianconero

Calciomercato Juventus, Rugani-Everton: triplo ‘ostacolo’ per Ancelotti

In scadenza nel 2024 e già da qualche sessione di calciomercato in orbita Premier, il cartellino di Rugani potrebbe costare sui 20-25 milioni di euro. Per Ancelotti la strada potrebbe non essere totalmente in discesa, dato che a gennaio altri club potrebbero pensare al difensore. Italiani compresi, come Milan, Fiorentina e Atalanta.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Juventus, ipotesi scambio: occhi in casa Psg