Sembrava in discesa la strada per arrivare al nuovo difensore, ma c’è da registrare un intoppo importante nel calciomercato Milan

L’infortunio di Leo Duarte ha reso ancora più impellente in casa Milan la necessità di cercare rinforzi difensivi durante la finestra invernale di calciomercato. Stefano Pioli e la dirigenza rossonera hanno individuato nel centrale la priorità di gennaio e già da tempo, Boban, Maldini e Massara stanno setacciando il mercato europeo per cercare il profilo giusto. Nei giorni scorsi, era spuntata anche l’ipotesi Alderweireld, ma il difensore belga ha rinnovato il contratto con il Tottenham. In Italia, continua a piacere molto Demiral, ma la Juventus sembra maggiormente incline a cedere Rugani che, a differenza del turco, non è riuscito a sfruttare a dovere le poche possibilità concessegli da Maurizio Sarri.

Calciomercato Milan, Todibo si complica

Autore di una buona prestazione contro l’Inter, Jean-Clair Todibo è diventato l’obiettivo principale della dirigenza milanista. Nei giorni scorsi si è parlato di un’intesa di massima del calciatore già ottenuta e l’ostacolo principale sembravano le richieste del Barcellona per il giovane francese. Secondo quanto riporta ‘L’Equipe’, però, la situazione è diametralmente opposta. Stando al quotidiano transalpino, infatti, il calciatore non ha assolutamente voglia di lasciare la Catalogna, attuando così un dietrofront improvviso. Per questo, a inizio gennaio è in programma una riunione tra la dirigenza del Barça e il diciannovenne, che piace anche in Premier e alla Roma.

Milan, affare Todibo: le richieste del Barcellona

Per quanto riguarda le trattative tra club, in Catalogna hanno fissato in 25 milioni di euro la valutazione del calciatore, ma c’è anche un altro ostacolo da superare per arrivare alla fumata bianca. Convinti dell’investimento fatto, i catalani vorrebbero fissare sin da subito una cifra precisa per il diritto di ricompra. Un punto, questo, su cui il Milan non è totalmente d’accordo.