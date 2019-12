Calciomercato Juventus, Demiral convince tutti: addio più lontano

Dopo essere stato un esubero, nelle ultime settimane Demiral sta convincendo tutti alla Juventus con ottime prestazioni: ora l’addio è più lontano

La rosa della Juventus è una delle più ampie della Serie A. Tanti sono i giocatori finiti ai margini della squadra bianconera, con molti di questi pronti a partire già nell’imminente sessione invernale di calciomercato. Uno dei possibili partenti a gennaio sembrava essere Merih Demiral, che sembrava essere dietro a tutti nelle gerarchie juventine. Ma nelle ultime settimane il difensore turco sembrerebbe essere riuscito a ribaltare la situazione, portando la società bianconera a rimettere in discussione il suo futuro.

Calciomercato Juventus, Demiral ribalta la situazione: ora può restare in bianconero

Completamente ribaltata la situazione di Merih Demiral in casa Juventus. Il difensore centrale turco sembrava essere ormai ai margini della rosa bianconera, nelle gerarchie era dietro ai titolarissimi Bonucci, De Ligt e l’infortunato Chiellini. Insieme a Daniele Rugani, Demiral era uno dei nomi papabili per lasciare Torino. Molte squadre infatti, avevano manifestato il proprio interesse per il calciatore, in particolare il Milan. Nelle ultime partite però, il difensore ex Sassuolo ha messo in campo delle ottime prestazioni. Sia nell’ultima sfida di Champions League contro il Bayer Leverkusen, sia contro il Sassuolo in campionato, il turco è riuscito a far ricrede Sarri ed i tifosi sul proprio futuro. Due ottime prestazioni, con tanto di assist nell’ultima, che allontanano l’ipotesi di addio a gennaio. A questo punto è più probabile che sia Daniele Rugani a dover lasciare Torino invece che il numero 28 bianconero.

M.D.