Calciomercato Milan, ecco l’alternativa a Ibrahimovic

I rossoneri con le complicazioni date dall’affare che porta a Zlatan Ibrahimovic, starebbero pensando di ripiegare su un altro attaccante. Parliamo di un bomber che ora gioca al Real Madrid e che rappresenta un importante prospetto nel calcio europeo, vista la sua età, classe ’97. Il Diavolo ci pensa e potrebbe intensificarsi nelle prossime settimane la trattativa con i vertici che ragionano a come far cedere i Blancos.

Calciomercato Milan, Ibrahimovic non decolla: ecco l’alternativa

Il Milan vuole rinforzare il proprio reparto avanzato. Nel mese di dicembre è impazzato il nome di Zlatan Ibrahimovic, per lungo tempo accostato al Diavolo. La speranza di Pioli era che si trovasse un accordo tra le parti, ma al momento ciò sembra impossibile. Il forte attaccante svedese ha infatti messo a dubbio la propria condizione fisica e potrebbe pensare alla clamorosa ipotesi del ritiro. Sembra una scelta lontana e difficilmente ipotizzabile, ma fino a quando i rossoneri non gli porteranno un’offerta ritenuta congrua dal calciatore, nulla si smuoverà.

Calciomercato Milan, l’attaccante arriva dal Real Madrid

Il Milan per andare a rimpiazzare il mancato colpo Ibrahimovic, starebbero fortemente pensando a Jovic. L’ex attaccante dell’Eintracht Francoforte è entrato nelle orbite del Diavolo per la grande verve con la rete. Chiuso però da una folta concorrenza in Spagna, potrebbe valutare l’addio, con l’Italia che sarebbe pronta ad accoglierlo. La squadra milanese ha infatti bisogno di un bomber di razza per risollevarsi e avrebbe trovato in lui il giusto interprete. Staremo a vedere cosa accadrà con Jovic che si candida ad essere il prossimo crack rossonero.

G.S.