Calciomercato Inter, intrigo Vidal: spunta la soluzione

Il calciomercato dell’Inter vede tra i grandi obiettivi per gennaio Arturo Vidal: il cileno può lasciare Barcellona nelle prossime settimane

L’Inter prepara il match casalingo contro il Genoa, gara preziosissima per mantenere la vetta e mettere pressione alla Juventus di Sarri. Gli uomini di Conte sono quindi chiamati ad uno sforzo dopo alcune prestazioni decisamente non brillanti. Dal campo al calciomercato, con il sogno Vidal che nonostante il pessimismo delle ultime ore resta in piedi: possibile svolta in arrivo

Calciomercato Inter, Marotta non molla Vidal

‘La Gazzetta dello Sport’ quest’oggi in edicola svela i dettagli della possibile svolta nella telenovela legata ad Arturo Vidal. Il cileno è da mesi il sogno dichiarato di Antonio Conte che vuole rinforzare pesantemente la mediana dell’Inter. Le richieste del Barcellona per il cartellino del 32enne vengono però ritenute eccessive, almeno 25 milioni, ed è per questo che l’affare vive momenti di attesa.

La possibile svolta potrebbe arrivare entro il 31 dicembre, quando i giochi per i colpi di gennaio saranno già abbondantemente avviati. Conte non intende rinunciare al ‘Guerriero’ e continua a spingere per riaverlo, dopo la fruttuosa esperienza nella Torino bianconera. L’Inter potrebbe in parte assecondare le richieste della dirigenza catalana, ma a condizioni diverse da quelle dettate dal top club spagnolo.

Inter-Vidal, il piano per convincere il Barcellona

Una gran parte della buona riuscita dell’affare dipende proprio da Arturo Vidal. Marotta aspetta un passo importante da parte del cileno che dovrebbe quindi ‘rompere’ con i blaugrana e farsi liberare a gennaio. Sarà dunque Vidal a dare eventualmente il via all’affare, con Marotta pronto ad accontentare in parte le esose richieste dei catalani. Ma ad una condizione: inserendo l’obbligo di riscatto a determinate condizioni e non il diritto come proposto dal Barcellona. Situazione in divenire che potrebbe vedere la fumata bianca nei prossimi dieci giorni.

S.C