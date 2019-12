Nel calciomercato invernale potrebbe approdare alla Juventus un laterale destro. Al lavoro l’agente di Ronaldo, Jorge Mendes

Non solo Inter e Milan, anche la Juventus potrebbe apportare qualche importante modifica alla sua rosa nell’ormai imminente calciomercato di gennaio. L’investimento più significativo potrebbe esserci sulla corsia destra di difesa, dove non hanno affatto convinto i tre impiegati da Sarri. Su tutti il brasiliano Danilo, arrivato l’estate scorsa dal Manchester City nell’ambito dell’affare Cancelo anche lui fin qui un flop.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, assalto a Szczesny | Sarri vuole lo scambio

Calciomercato Juventus, nuovo terzino da Barcellona: Mendes al lavoro per gennaio!

Secondo il ‘Mundo Deportivo’ per il nuovo laterale destro è al lavoro nientemeno che Jorge Mendes, il super agente portoghese che rappresenta Cristiano Ronaldo. Ma anche Nelson Semedo, che per il quotidiano spagnolo è stato messo sulla lista partenti di gennaio dal Barcellona. E proprio il classe ’93, a quanto pare, è il nome in cima alla lista del CFO Fabio Paratici per rinforzare l’out destro della ‘Vecchia Signora’. Nel mercato della passata estate i blaugrana hanno respinto proposte da ben 40 milioni di euro per l’ex Benfica, ma è probabile che nella finestra di riparazione possano dire sì a una cifra inferiore.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, addio Cristiano Ronaldo: la verità

Calciomercato Juventus, le possibili contropartite per Semedo

La Juve può contare sull’ottimo rapporto instaurato con Mendes dopo le operazioni che hanno portato Ronaldo in bianconero e Cancelo al Manchester City e per abbassare il costo dell’eventuale affare Semedo potrebbe mettere sul piatto uno dei suoi esuberi: da Rugani, possibile idea di mercato dell’Everton di Ancelotti, a Emre Can fino a De Sciglio e allo stesso 28enne Danilo.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Juventus, sorpasso all’Inter grazie al bomber

Calciomercato Juventus, Dybala nel mirino | Insidia Pochettino