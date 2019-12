Video – Serie A, highlights Inter-Genoa: formazioni, tabellino e gol

Highlights video Inter-Genoa: i nerazzurri di Conte ospitano il Genoa dell’ex Thiago Motta per la diciassettesima giornata di Serie A Tim. Tabellino, azioni salienti, gol e pagelle

L’Inter è pronta a tornare in campo per la diciassettesima giornata di campionato. I nerazzurri affronteranno il Genoa dell’ex Motta con la grande voglia di proseguire il cammino, spalla a spalla con la Juventus, per il tricolore. Dopo il mezzo passo falso di Firenze dunque la squadra di Conte non può più fallire: fischio d’inizio alle 18:00 a San Siro.

Inter-Genoa, probabili formazioni e tabellino

INTER (3-5-2): Handanovic; Godin, De Vrij, Skriniar; D’Ambrosio, Candreva, Borja Valero, Vecino, Biraghi; Esposito, Lukaku. Allenatore: Conte

GENOA (3-5-2): Radu; Biraschi, Romero, Criscito; Ghiglione, Schone, Radovanovic, Cassata, Ankersen; Agudelo, Pinamonti. Allenatore: Thiago Motta

ARBITRO: Pairetto di Nichelino

Highlights Inter-Genoa, il video

Le immagini con le azioni salienti e tutti i gol saranno disponibili al termine del match.

