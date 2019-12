Calciomercato Everton, UFFICIALE: Ancelotti è il nuovo allenatore

Il calciomercato dell’Everton ha visto pochi istanti fa l’annuncio del suo nuovo tecnico: è Carlo Ancelotti, esonerato recentemente dal Napoli

Carlo Ancelotti è il nuovo allenatore dell’Everton. Attraverso un comunicato social il club inglese ha reso noto l’accordo e la firma del tecnico di Reggiolo che torna in Premier League. Dopo l’esperienza al Chelsea, la Premier League riabbraccia Ancelotti che esonerato dal Napoli nelle scorse settimane, ha subito trovato una nuova sistemazione.

Calciomercato Everton, Ancelotti è il nuovo tecnico: l’annuncio

Un breve video di presentazione seguito dal consueto e british “Welcome Carlo Ancelotti”. Così l’Everton, attraverso il suo profilo ufficiale su Twitter abbraccia il neo allenatore Carlo Ancelotti. Dopo un anno e mezzo alla guida del Napoli, il tecnico romagnolo torna subito in panchina in un campionato che lo ha visto trionfare in passato sulla panchina del Chelsea di Abramovic.

Calciomercato Everton, spazio all’Ancelotti-bis in Premier League

Un anno e mezzo fatto di alti ma anche di tanti bassi quello vissuto da Carlo Ancelotti sulla panchina del Napoli. Un rapporto chiusosi paradossalmente dopo il bel 4-0 sul Genk, per un divorzio annunciato ufficiosamente da settimane. Il futuro si chiama Everton, quint’ultimo ed in piena zona retrocessione. Una sfida diversa per Carletto in un campionato che per sua stessa ammissione ha sempre apprezzato.

S.C