Calciomercato Milan, c’è l’accordo: arriva il primo colpo!

Il calciomercato del Milan starebbe per vedere un colpo di spessore in vista di gennaio: c’è l’accordo, Pioli può esultare

Il Milan incassa una pesantissima sconfitta contro l’Atalanta e chiude un 2019 da incubo, con la zona Champions che appare ormai un miraggio lontano. La dirigenza rossonera però guarda con ottimismo al calciomercato invernale, con un colpo per la difesa che sarebbe davvero vicinissimo: ecco di chi si tratta.

Calciomercato Milan, primo colpo in arrivo: c’è l’accordo!

Non solo il solito Zlatan Ibrahimovic nei pensieri della dirigenza del Milan. Se per lo svedese le porte restano aperte, pare vicinissimo il primo colpo in difesa. Secondo quanto riportato da ‘La Gazzetta dello Sport’, la dirigenza rossonera avrebbe ormai trovato l’accordo con il Barcellona per il passaggio di Jean-Clear Todibo alla corte di Pioli a gennaio. Il recupero a rilento di Caldara ed il brutto infortunio di Duarte spingono il Milan ad intervenire pesantemente sul mercato.

In tal senso, il nome del francese è quello più caldo con Maldini che lo reputa il partner ideale di capitan Romagnoli. Adesso la palla passa al calciatore che deve dare una risposta al club di Elliott: il 19enne francese però sarebbe propenso ad accettare la corte di Maldini e Boban, con l’accordo che potrebbe arrivare già nei prossimi giorni.

Milan, Todibo verso il rossonero: i numeri del francese

Una stagione difficile quella vissuta da Todibo, arrivato a Barcellona 11 mesi fa ma senza mai riuscire ad entrare nelle grazie di Valverde. L’allenatore fatica a vedere il francesino che a gennaio partirà, con ogni probabilità destinazione Milano. Solo 3 le presenze stagionali con 167′ all’attivo: Todibo vuole giocare con continuità ed è per questo che il Milan potrebbe rappresentare la scelta ideale per i prossimi mesi.

