La sconfitta contro la Lazio in Supercoppa Italiana, un rendimento che non convince società e tifosi. Sarri è in bilico, pronto il sostituto.

La sconfitta contro la Lazio in Supercoppa Italiana, un rendimento che non convince società e tifosi. Sarri è in bilico, pronto il sostituto. I vertici societari non non sono pienamente convinti di come il tecnico sta gestendo la squadra e potrebbero pensare alla clamorosa decisione. Inoltre, l’assenza del bel gioco, tanto richiesto dalla società bianconera, sta diventando una vera e propria spada di Damocle sulla testa dell’allenatore.

Calciomercato Juventus, ecco il sostituto di Sarri

Dopo la seconda sconfitta nel giro di un mese contro la Lazio, per la Juventus non sono più ammessi passi falsi. Deve essere vinto il duello contro l’Inter per la vetta della classifica e deve arrivare quella tanto agognata Champions League. I due obiettivi non possono essere falliti nella stagione della consacrazione definitiva per il club torinese. Già in passato vi abbiamo parlato di un Maurizio Sarri in bilico, ma stavolta la situazione sembra essere addirittura peggiorata. Infatti non si riesce ad ottenere quel salto di qualità richiesto quando si è scelto il tecnico ex Napoli per rimpiazzare l’addio di Allegri. E quindi ecco che avanza il nome del sostituto, un allenatore che la vittoria della Champions l’ha sfiorata nella passata annata.

Calciomercato Juvenuts, l’ex Tottenham per la panchina

Per sostituire Sarri, l’uomo giusto individuato da Paratici è Pochettino, tecnico esonerato dal Tottenham e alla ricerca una di una nuova avventura da cui ripartire. Sarebbe la persona giusta, soprattutto perché potrebbe arrivare subito. Tutte le altre ipotesi sarebbero da prendere in considerazione solo a giugno. E quindi prende sempre più piede l’idea che l’argentino possa sedere sulla panchina della Juventus, grazie anche al suo spessore internazionale che permetterebbe ai bianconeri di acquistare ancora più popolarità al di fuori dei confini nazionali. Inoltre, si potrebbero imbastire operazioni con giocatori del Tottenham che hanno familiarizzato con Pochettino, aprendo così anche a nuovi ed intriganti scenari di mercato.

G.S.