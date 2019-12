Calciomercato Juventus, Mandzukic vola in Qatar | Visite mediche in corso

È fatta per il trasferimento in Qatar di Mario Mandzukic. L’attaccante croato saluta la Juventus: visite mediche in corso. Cifre e dettagli dell’affare

Si conclude la ‘telenovela’ Mandzukic in casa Juventus. Come riportato da ‘Sky Sport’, il club bianconero ha definito la cessione dell’attaccante croato all’Al-Duhail, società qatariota nel quale milita anche Benatia. Il 33enne è già volato in Qatar e sta sostenendo le visite mediche con il suo nuovo club. Alla Juventus vanno 5 milioni di euro, mentre l’ex Bayern Monaco e Atletico Madrid firmerà un contratto di 18 mesi. Paratici conclude così una cessione annunciata ormai da mesi.

Calciomercato Juventus, visite mediche in corso per Mandzukic

Mario Mandzukic e la Juventus si dicono addio. E’ notizia di questi minuti del bomber croato impegnato con le visite mediche con l’Al-Duhail. Una nuova avventura in Qatar per l’ex punta del Bayern Monaco, messo in disparte da Sarri in questi primi 4 mesi. Mandzukic, dopo 4 anni e mezzo in bianconero, saluta la Serie A. Accostato tra le altre al Milan, la punta 33enne ha deciso: l’annuncio ufficiale nelle prossime ore.

Calciomercato Juventus, addio Mandzukic: tutte le cifre

Una pista ventilata negli ultimi giorni e che si sta concretizzando proprio in questi minuti. Mario Mandzukic e la Juventus si dicono addio, con il croato pronto ad approdare in Qatar. L’Al-Duhail ha da tempo raggiunto l’accordo con la punta che firmerà un contratto di 18 mesi, fino al 30 giugno 2021 quando Mandzukic avrà già compiuto 35 anni. Affare che porterà nelle casse bianconere circa 5 milioni di euro da reinvestire su uno dei tanti obiettivi di Paratici tra gennaio e giugno.

