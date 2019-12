Calciomercato Milan, Piatek verso l’addio: ecco il nuovo club

In casa Milan si riapre in modo deciso il caso legato a Krzysztof Piatek. Il centravanti polacco ha incassato una nuova bocciatura da Pioli e si fa largo un’ipotesi estera.

Colpo di scena in casa Milan a margine del lunch match in trasferta a Bergamo contro l’Atalanta. Stefano Pioli ha infatti sorprendentemente bocciato ancora una volta il polacco Piatek preferendogli dal primo minuto Rafael Leao. Nuova panchina per l’ex attaccante del Genoa che in stagione non riesce proprio a trovare pace, alimentando eventuali voci di calciomercato legate al suo nome già accostato a diversi club nelle scorse settimane. Per tutte le ultime notizie sul mercato del Milan CLICCA QUI!

Calciomercato Milan, Piatek bocciato: pista Borussia Dortmund

È infatti evidente come Piatek stia finendo pian piano sempre più lontano dal centro del progetto rossonero. Arrivato a suon di milioni al Milan appena un anno fa dopo sei mesi da urlo al Genoa, il polacco classe 1995 continua a viaggiare nell’anonimato sia con Giampaolo che con Pioli. Un vero e proprio corpo avulso dal resto della squadra che potrebbe spingere anche la dirigenza meneghina a muoversi di conseguenza, aprendo alla possibilità di una cessione già a gennaio. In tal senso l’ultima idea porterebbe dritto in Bundesliga dove il Borussia Dortmund potrebbe decidere di puntare su un altro polacco dopo l’exploit di qualche anno fa di Robert Lewandowski.

Calciomercato Milan, Piatek su misura per la Bundesliga: le alternative del Borussia

Il Borussia Dortmund potrebbe essere la scelta ideale per Piatek, soprattutto dal punto di vista tecnico. Le persone che orbitano intorno all’attaccante polacco considerano il campionato tedesco ideale per esaltare le sue caratteristiche e anche uno dei più agevoli in cui ambientarsi con celerità, vista la grande storia dei connazionali in Bundesliga. Un ambiente nuovo da cui ripartire: potrebbe essere questa la ricetta giusta per rivedere il vero Piatek.

Il Dortmund dal canto suo ha anche altre eventuali frecce da spendere al proprio arco. Oltre al polacco del Milan rimane infatti il sogno Haaland, su cui però la concorrenza è spietata, con il Manchester United ancora saldamente in testa. Sullo sfondo invece ci sono due nomi legati alla Serie A: quello di Zlatan Ibrahimovic, cercato anche dallo stesso Milan, e Dries Mertens in scadenza di contratto e con un futuro tutto ancora da scrivere. Si apre quindi un vero e proprio casting per l’attacco del Borussia Dortmund.

