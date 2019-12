Video – Serie A, highlights Parma-Brescia: formazioni, tabellino e gol

Highlights Parma-Brescia: le ultime sulle formazioni e la sintesi video del match con tutti i gol e con tabellino aggiornato

Parma-Brescia, sfida della 17esima giornata di Serie A andrà in scena domenica 22 dicembre alle 15:00. Dopo la sconfitta nel recupero contro il Sassuolo il Brescia vuole tornare a collezionare punti importanti in ottica salvezza, mentre gli emiliani intendono continuare a volare in alto dopo la vittoria in extremis al San Paolo contro il Napoli.

Parma-Brescia, probabili formazioni e tabellino

PARMA (4-3-3): Sepe; Darmian, Iacoponi, Bruno Alves; Gagliolo, Hernani, Brugman, Barillà; Sprocati, Kulusevski, Gervinho. All.: D’Aversa

BRESCIA (4-3-1-2): Alfonso; Sabelli, Cistana, Chancellor, Mateju; Romulo, Tonali, Bisoli; Ndoj; Donnarumma, Balotelli. All.: Corini

Highlights Parma-Brescia, il video

I momenti salienti e tutti i gol di Parma-Brescia saranno disponibili al termine dell’incontro.

S.C