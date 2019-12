Supercoppa Italiana – Juventus-Lazio: social scatenati contro Sarri

La Lazio ha superato in Arabia Saudita, in occasione della Supercoppa Italiana, la Juventus di Maurizio Sarri. L’ex allenatore del Napoli è stato bersagliato dai tifosi su Twitter

Una Lazio straripante ha superato la Juventus di Maurizio Sarri per 3-1 nella finale di Supercoppa Italiana di Riad. I biancocelesti sono andati subito in vantaggio grazie alla rete firmata da Luis Alberto, trequartista spagnolo. I bianconeri reagiscono con Paulo Dybala, ma nella ripresa la squadra di Simone Inzaghi accelera sensibilmente e mette la freccia sulla Vecchia Signora. Prima con il gol di Senad Lulic, esperto in gol pesanti nelle finali, poi con la punizione da maestro di Danilo Cataldi, che chiude definitivamente i conti. Per le ultime notizie sulla Serie A—> clicca qui!

Juventus-Lazio, Sarri bersagliato su Twitter: “Deve essere licenziato”

Su Twitter gli appassionati di calcio ed i tifosi della Juventus hanno riversato la loro rabbia per la sconfitta scatenandosi contro Maurizio Sarri, allenatore dei bianconeri. Un utente lo stronca così: “Dunque, Sarri arriva alla sosta natalizia a pari punti con le riserve dell’Inter (perché l’Inter titolare non si vede da ottobre) e avendo già lasciato per strada il primo trofeo stagionale, la Supercoppa. Per non parlare del fantomatico Sarriball, mai visto quest’anno. Maestro“. Ma non è l’unico: “Sarri non ha scuse dopo stasera: c’è gente che non può giocare il calcio che lui ha in testa. Non mette quelli tecnici in nome dell’equilibrio e poi siamo sempre esposti su ogni contropiede, noi 50 passaggi gli altri con 3 tocchi sono in porta“.



DI SEGUITO ALCUNI TWEET

Sarri non ha scuse dopo stasera: c’è gente che non può giocare il calcio che lui ha in testa. Non mette quelli tecnici in nome dell’equilibrio e poi siamo sempre esposti su ogni contropiede, noi 50 passaggi gli altri con 3 tocchi sono in porta. — JCentric (@Juve_Centric) December 22, 2019

Dunque, #Sarri arriva alla sosta natalizia a pari punti con le riserve dell’Inter (perché l’Inter titolare non si vede da ottobre) e avendo già lasciato per strada il primo trofeo stagionale, la Supercoppa. Per non parlare del fantomatico Sarriball, mai visto quest’anno. Maestro. — Antonio Russo (@Anto__rus) December 22, 2019