La sconfitta in Supercoppa italiana ha evidenziato tutti i limiti della Juventus: serve un centrocampista dopo i deludenti Ramsey e Rabiot. Pronta la carta Paredes

La Juventus cade sotto i colpi della Lazio anche in Supercoppa italiana, che si aggiudica la formazione biancoceleste. Dopo la sconfitta all’Olimpico i bianconeri devono incassare un altro tris della compagine di Inzaghi, protagonista assoluta del match. La sfida ha evidenziato ancora una volta un limite della formazione, soprattutto per quanto riguarda il centrocampo di Sarri. Dopo l’esclusione di Emre Can dalla lista della Champions League, l’allenatore toscano si aspettava tanto dai due parametri zero arrivati in estate: Ramsey e Rabiot. I due giocatori, però, hanno deluso le aspettative tra infortuni e momenti incostanti non riuscendo così a dare il loro apporto.

Calciomercato Juventus, Paredes perfetto per Sarri

La società bianconera sembra aver sbagliato così le strategie della scorsa estate in sede di mercato. Con la sessione invernale sempre più vicina, la Juventus potrebbe correre al riparo preparando l’assalto decisivo a Leandro Paredes, centrocampista argentino del PSG con un passato in Italia con le maglie di Empoli e Napoli. Il classico “volante” sudamericano, in grado di fare da collante tra centrocampo ed attacco con la sua qualità sopraffina.

Lo stesso allenatore bianconero, Maurizio Sarri, avrebbe avvallato l’idea del possibile acquisto visto che si tratterebbe di un suo pupillo dai tempi di Napoli e poi al Chelsea. L’argentino può ricoprire sia la posizione di metodista davanti alla difesa o quella di interno destro o sinistro nel centrocampo a tre. Nelle prossime settimane la Juventus preparerà un’offerta convincente al club francese, che sarebbe sulle tracce del brasiliano del Milan Paqueta.

