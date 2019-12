Calciomercato Napoli, furia Fabian Ruiz: ecco cos’è successo

Il Napoli fatica sul campo del Sassuolo e Fabian Ruiz all’uscita dal campo per la sostituzione è una furia: ecco cos’è successo.

Il Napoli fatica sul campo del Sassuolo e Fabian Ruiz all’uscita dal campo per la sostituzione è una furia: ecco cos’è successo. Il centrocampista, come tutta la squadra partenopea, non sta vivendo un buon momento e con l’arrivo di Gennaro Gattuso in panchina, le cose non sembrano andare meglio per lui e per la squadra azzurra.

Calciomercato Napoli, Fabian Ruiz è una furia

Il centrocampista dopo l’ottima passata stagione, non ha rispettato le aspettative della vigilia nell’avvio del campionato. Nei primi sei mesi infatti alcune prestazioni sottotono lo hanno rilegato tra i calciatori del Napoli che non hanno convinto i tifosi. Questa sera poi, durante il match contro il Sassuolo, ha dato sfoggio di una brutta reazione all’uscita dal campo per la sostituzione, con l’ingresso al suo posto di Elmas. Il suo comportamento ha infatti sorpreso tutti, conoscendo il giocatore per i modi di fare mai sopra le righe.

Calciomercato Napoli, la reazione dello spagnolo e le offerte dalla Liga

Il calciatore una volta dato il cinque al compagno, è uscito dal terreno di gioco scuro in volto e se l’è presa con un oggetto posizionato vicino alla panchina. Con un calcio l’ha infatti lanciato lontano. Il nervosismo per l’ennesima partita senza vittoria del Napoli, l’ha portato a sfogarsi in questa maniera, facendo però intendere che il suo malumore non fosse riferito alla scelta di Gattuso di tirarlo fuori dalla mischia. Su di lui poi si alternano le voci di mercato, con le big spagnole, Barcellona e Real Madrid su tutte, pronte ad andare all’assalto di un calciatore richiesto in tutta Europa e che potrebbe essere oggetto di asta nel prossimo mercato estivo. Tutto da vedere mentre Fabian continua a vestire la maglia partenopea, provando a rilanciare le sorti del club.

