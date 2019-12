Calciomercato Juventus, De Sciglio delude ancora: addio vicino

La Juventus perde in Supercoppa Italiana e tra i peggiori in campo spicca De Sciglio. L’esterno difensivo è pronto ad essere ceduto.

La Juventus perde in Supercoppa Italiana e tra i peggiori in campo spicca De Sciglio. L’esterno difensivo è pronto ad essere ceduto. Nella sessione invernale del mercato sarebbe tra i calciatori che la dirigenza vorrebbe dar via a causa di un rendimento sicuramente non ottimale. Anche quest’oggi, infatti, all’ennesima occasione concessagli da mister Sarri, in campo ha deluso con i soliti errori che hanno fatto imbestialire il tecnico.

Calciomercato Juventus, De Sciglio sempre più in bilico

Il difensore ha grosse responsabilità fin dal primo gol, cadendo nella finta di Lulic e consentendo il via all’offensiva vincente dei laziali. Anche in fase offensiva non riesce mai a rendersi pericolosi, anzi, sulla corsia di destra spesso non accompagna l’azione lasciando vuota la zona del campo. Un periodo sicuramente non positivo e che potrebbe coincidere con la cessione, per lui sempre più vicina dopo la prima parte di stagione che sta vivendo tra pochi alti e molti bassi.

Calciomercato Juventus, ecco dove potrebbe accasarsi

Tiene sempre banco lo scambio con il Psg per arrivare a Meunier, ipotesi da tenere in grande considerazione. Le due società infatti lavorano affinché questa trattativa vada a buon termine. Naturalmente ci sarebbe un conguaglio economico a favore dei parigini, con cifre ancora da definire. Ciò che è certo è che il difensore ex Milan resterà ancora poco a Torino, con la cessione certa, ora o a giugno. Un pupillo di Allegri, è restato in bianconero più per necessità che per merito con l’arrivo in panchina di Sarri. Ora però è giunta l’ora del definitivo addio.

