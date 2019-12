Calciomercato Milan, Cavani si allontana: c’è l’accordo col nuovo club

Non andrà al Milan Cavani, obiettivo del club rossonero per il dopo-Piatek. L’attaccante uruguaiano ha un accordo per il nuovo club

Con un contratto in scadenza al giugno del 2020, Edinson Cavani è uno dei possibili affari a parametro zero più ghiotti per i club europei e non solo. Per il ‘Matador’ si muovono numerose squadre, pronte a portare in rosa un prolifico bomber che in questa stagione, con la new entry Icardi al Paris Saint Germain, sta trovando gli spazi chiusi. L’uruguaiano, stando a quanto riportato da Sky Sport, avrebbe deciso di non rinnovare con i francesi e pare abbia già trovato un accordo per un nuovo club: l’Atletico Madrid di Diego Simeone. Gli spagnoli potrebbero andare all’assalto del trentaduenne già nella prossima finestra di calciomercato invernale.

Milan Cavani, sfuma l’obiettivo per il dopo-Piatek

Potrebbe così andare in frantumi, per il Milan, l’opportunità di prelevare il forte calciatore ex Napoli per sostituire Piatek. I rossoneri sono infatti tra i numerosi club con i fari puntati sulla punta del PSG, il cui futuro sembra però essere stato ormai stabilito.

Niente ritorno in Serie A e soprattutto niente Milan per Cavani, che potrebbe trovare una nuova sistemazione tra i ‘Colchoneros’ con un contratto triennale già dal prossimo gennaio. Per Maldini ed il suo staff prosegue la ricerca per un attaccante di grande livello che possa aiutare il club a rinascere.

