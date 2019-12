Calciomercato Milan, il nome nuovo per la difesa arriva dalla Francia

In casa Milan si pensa a come rinforzare la difesa nell’imminente sessione di calciomercato, nel mirino non solo Todibo: il nome nuovo arriva dalla Ligue 1

Il Milan di Stefano Pioli è in una crisi che sembra non avere via d’uscita. Nell’ultima giornata di campionato è arrivata la pesante sconfitta contro l’Atalanta per 5-0, che ha portato la squadra rossonera a -21 dai cugini interisti in testa al campionato, a -14 dalla zona Champions League ed a -8 dalla zona Europa League. Al momento è più vicina la zona retrocessione, che dista sette punti, che quella europea. La sconfitta di Bergamo, oltre a sottolineare un attacco sterile, evidenzia i problemi in difesa. Per il calciomercato che si aprirà a gennaio, il Milan avrebbe raggiunto l’accordo per Todibo del Barcellona. Ma nel mirino del ds Massara sembrerebbe esserci anche un giocatore che milita nel campionato francese.

Calciomercato Milan, per la difesa si guarda in Francia: Fofana il nome nuovo

Nel Milan serve una vera e propria rivoluzione. I reparti non rendono, l’attacco non segna e la difesa subisce troppo. Ben 24 gol subiti in 17 partite da inizio campionato, dieci in più della capolista Inter e sette in più della Roma al quarto posto. Numeri e prestazioni che hanno portato la dirigenza rossonera ad attivarsi sul mercato per rinforzare il reparto arretrato già a gennaio. Il primo nome sulla lista resta Todibo del Barcellona, con il quale i rossoneri potrebbero aver trovato un accordo. Oltre al giovane difensore che milita in Spagna, il Milan avrebbe messo gli occhi su Wesley Fofana, difensore classe 2000 del Saint-Etienne. Il giovane difensore francese è finito sul mirino anche di alcuni club della Premier League, West Ham e Newcastle su tutti. Un altro profilo giovane che potrebbe arrivare in rossonero senza spese eccessive.

