Calciomercato Milan, pesante sconfitta: ora Pioli può rischiare

Sconfitta pesantissima per il Milan di Stefano Pioli che nell’ultima gara del 2019 ha incassato un sonoro 0-5 per mano dell’Atalanta. Ora la posizione del tecnico non è più così salda.

KO pesantissimo per il Milan che nel lunch match di oggi ha incassato un sonoro 5-0 per mano dell’Atalanta. Brusca frenata per i rossoneri che nelle ultime settimane stavano provando a rientrare in corsa timidamente per la zona europea. Le prime avvisaglie di involuzione erano però arrivate già nel pari interno della scorsa settimana, e si sono concretizzate completamente all’Atleti Azzurri d’Italia oggi pomeriggio sotto i colpi di Gomez, Ilicic e soci. Un passo indietro per gli uomini di Pioli che potrebbe costar caro. Per tutte le ultime notizie sul mercato del Milan CLICCA QUI!

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Milan, Gasperini il post Pioli: ecco il primo colpo

Calciomercato Milan, sconfitta pesante: dubbi su Pioli

La prestazione odierna ha fatto infatti crollare tutto quanto di buono era stato prodotto nelle giornate precedenti. Al cospetto di una Atalanta certamente superiore, il Milan è apparso spaurito e mai realmente in partita, privo di idee e alla completa mercé dei bergamaschi. Il gioco infatti latita e con la sosta invernale alle porte non è da escludere una nuova clamorosa mossa da parte della dirigenza rossonera. Stefano Pioli infatti fin qui non ha convinto troppo, raccogliendo una media punti addirittura inferiore a quella del predecessore Giampaolo. Seppur complicato, non va dunque escluso l’esonero approfittando della lunga pausa natalizia che consentirebbe all’eventuale nuovo tecnico di lavorare con calma sui problemi del Milan.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Milan, Piatek verso l’addio: ecco il nuovo club

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Milan, dietrofront improvviso | Salta tutto

Calciomercato Milan, ecco l’alternativa a Ibrahimovic

G.B.