Ante Rebic, arrivato in estate dall’Eintracht, non è riuscito ad incidere con la maglia del Milan e potrebbe salutare già a gennaio tornando al club tedesco.

Arrivato al Milan proprio nelle battute finali dell’ultimo calciomercato estivo, Ante Rebic è stato praticamente una meteora, floppando nei primi mesi in rossonero. Il polivalente attaccante croato doveva essere la ciliegina sulla torta dell’attacco di Giampaolo, capace di giocare in più ruoli e di dare dunque una preziosa arma in più a quello che all’epoca era il tecnico rossonero. Rebic è arrivato al Milan nell’ambito dello scambio di prestiti con il portoghese André Silva, che in Italia aveva ampiamente deluso. Sulla stessa scia però anche il croato che non ha mai dato un reale contributo. Per le ultime notizie sui trasferimenti in Serie A—> clicca qui!

Calciomercato Milan, Rebic flop: può tornare all’Eintracht

Rebic in questa prima parte di stagione non è stato in grado di lasciare il segno nonostante la forte volontà di Zvonimir Boban di portarlo sotto in Italia nuovamente dopo le esperienze a Verona e Fiorentina. Appena 177′ di gioco complessivi, da dividere in 7 presenze su 17 giornate di Serie A, il tutto senza gol all’attivo e con la costante sensazione di essere un pesce fuor d’acqua nello scacchiere tattico di Giampaolo prima e Pioli poi. Un vero e proprio flop che potrebbe anche spingere il Milan ad una riflessione sul futuro del croato che nel caso per questioni di regolamento a gennaio potrebbe tornare solo all’Eintracht Francoforte in quanto ha già disputato almeno una gara ufficiale con due club e dunque non potrebbe essere tesserato da una terza squadra.

Un eventuale rientro alla base che non dovrebbe però coinvolgere Andre Silva, che rimarrebbe in Germania almeno fino a giugno.

