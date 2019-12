Le ultime di calciomercato Juventus si focalizzano su Paul Pogba e il suo possibile addio al Manchester United già nella finestra di gennaio

La Juventus sogna da tempo di riprendersi Paul Pogba, ma l’operazione resta molto complicata per le grosse cifre in ballo ma anche per via della forte concorrenza. Un top club su tutti è pronto a fare quasi carte false per il Campione del Mondo, vale a dire il Real Madrid. Dalla Spagna è un continuo rimbalzo di voci di calciomercato in merito alla mega proposta che il numero uno delle ‘Merengues’, Florentino Perez, starebbe pianificando.

Calciomercato Juventus, Zidane pressa: super offerta Real per Pogba a gennaio

L’ultima clamorosa indiscrezione Pogba-Real giunge da ‘Diario Gol’. Secondo il portale spagnolo il tecnico dei ‘Blancos’ Zidane vuole il suo connazionale a gennaio – lo voleva in realtà già l’estate scorsa – e Perez si è deciso ad accontentarlo: a quanto pare è pronta una proposta da 120-140 milioni di euro. Nell’operazione col Manchester United, con il quale il classe ’93 ha ‘rotto’ da diversi mesi nonostante le mezze smentite, potrebbe confluire uno o più giocatori che ‘contano’ meno nel progetto del club madrileno, a tal proposito vengono fatti i nomi di Lucas Vazquez, Isco, James Rodriguez e Gareth Bale. La Juve non bisogna comunque tagliarla fuori del tutto dalla corsa a Pogba, ciò in virtù del fatto che il suo agente è un certo Mino Raiola, in eccellenti rapporti con la dirigenza bianconera con cui adesso è al tavolo per un altro suo assistito, il bomber norvegese Haaland.

