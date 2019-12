Calciomercato Inter, l’alternativa a Vidal arriva sempre dal Barcellona

L’Inter ed il Barcellona per portare Vidal a Milano. Nel caso in cui però non si trovasse l’accordo, i nerazzurri punterebbero ad un altro blaugrana.

Nel caso in cui però non si trovasse l'accordo, i nerazzurri punterebbero ad un altro blaugrana. Parliamo di un giovane calciatore classe '98 che nella fase a gironi della Champions League ha anche giocato contro il club milanese, calcando il San Siro. Non nuovo a questi palcoscenici, il centrocampista potrebbe accasarsi al club allenato da Conte andando a rinforzare la zona mediana.

Calciomercato Inter, la giovane e interessante alternativa a Vidal

Il centrocampista cileno è un pallino fisso nella testa di Conte, ma se per motivi logici non dovesse arrivare, ci si dovrebbe adeguare. Di conseguenza l’idea che porta al giovane Carles Alena. Parliamo di un centrocampista cresciuto nella cantera del Barcellona e che ha seguito tutta la trafila prima di arrivare in prima squadra. Per lui quest’anno infatti anche l’esordio tra i più grandi con 4 presenze in campionato in una in Champions League. Pian piano si sta ritagliando spazio, venendo convocato nelle ultime sei partite e scendendo in campo in tre di queste.

Calciomercato Inter, Carles Alena stuzzica società e tifosi

Essendo giovanissimo, lascia qualche perplessità dal punto di vista caratteriale, ma sicuramente potrebbe rappresentare un “crack” nel caso in cui si dimostrasse un giocatore di livello. Uscito poi dalle giovanili del Barcellona, sembra essere il tipico centrocampista pronto ad esplodere da un momento all’altro. Insomma, potrebbe rappresentare una valida alternativa a Vidal per il futuro, ma anche per il presente. Per il cileno infatti si lavora a stretto contatto con i blaugrana, ma c’è più di qualche dubbio sul suo arrivo. Tutto si deciderà quindi nelle prossime e fondamentali settimane.

