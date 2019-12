Calciomercato Inter, sogno Pogba: Marotta ha una carta ‘vincente’

Paul Pogba, centrocampista francese di proprietà del Manchester United, potrebbe dire addio ai Red Devils. Per il suo futuro occhio all’Inter di Beppe Marotta.

Paul Pogba, mezz’ala transalpina, ha lasciato la Juventus allora di Massimiliano Allegri nell’estate di calciomercato del 2016 verso il Manchester United. Un’operazione da urlo nella quale uno dei protagonisti fu proprio Mino Raiola, agente del centrocampista campione del mondo. Per le ultime notizie sul calciomercato del campionato di Serie A—> clicca qui!

Stando a quanto riportato dal ‘Daily Mirror’, un altro big, che ha già detto addio al Manchester United a favore dell’Inter, avrebbe fatto una confessione a Paul Pogba. Si tratta ovviamente di Romelu Lukaku che, al momento della partenza verso Milano, si sarebbe aperto con il francese, mostrando un gran rapporto fra le due stelle del calcio globale.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE: Calciomercato Juventus, sogno Pogba: la svolta da Solskjaer

Calciomercato, Pogba-Inter: si può! Ecco perché

L’idea di un possibile arrivo di Paul Pogba all’Inter non è un’ipotesi da scartare a prescindere. Ovviamente lo stipendio percepito dall’ex giocatore della Juventus è di quelli vertiginosi, ma la presenza di Romelu Lukaku sarebbe una carta a favore di Marotta, uomo che l’ha portato in Italia e ne ha lanciato, proprio con Conte, la lumonisissima carriera. Va anche aggiunta la volontà del gruppo Suning, proprietario dell’Inter, di estendere ancora il brand nerazzurro ed un colpo planetario come Pogba, sarebbe l’ideale per crescere ancora. Sarà da battere la concorrenza della Juventus, che ha mostrato interesse per un possibile ritorno di Pogba nelle prossime sessioni di calciomercato.

GT