Calciomercato Milan, si complica l’affare Todibo: ecco l’alternativa

La trattativa con il Barcellona per portare a Milano Todibo si complica a causa di due motivi, ecco allora che sale in cattedra una forte alternativa.

La trattativa con il Barcellona per portare a Milano Todibo si complica a causa di due motivi, ecco allora che sale in cattedra una forte alternativa. I rossoneri infatti per il mercato invernale cercano con insistenza un forte difensore, ma vari intoppi stanno portano sulle lunghe la trattativa con il club spagnolo. Il perché risale in due specifichi casi: le richieste dei blaugrana e la forte concorrenza per il giovane giocatore.

Leggi anche —> Calciomercato Milan, in arrivo il super colpo: Maldini e Boban sorridono, i dettagli

Calciomercato Milan, tutti vogliono Todibo

La lista di pretendenti per Todibo è molto lunga. Secondo quanto riportato infatti da Mundo Deportivo, il club rossonero vedrebbe la concorrenza di club provenienti da tutta Europa, pronti ad andare all’assalto del talentuoso classe ’99. In primis ci sarebbe su di lui l’interesse del Monaco, che dal punto di vista economico è il club che sarebbe maggiormente disposto a investire. Poi troviamo l’Everton di Ancelotti, il Bayer Leverkusen, il Southampton ed il Benfica. Di conseguenza si potrebbe aprire una vera e propria asta, col Milan che va al di sopra dei 15 milioni di euro mentre il Barcelona ne chiede 25. Distanze che sarebbero decisive affinché il Diavolo puntasse su un nuovo obiettivo.

Leggi anche —> Milan, sogno Ibrahimovic: i 5 motivi per puntare ancora sullo svedese

Calciomercato Milan, si punta all’alternativa “italiana”

Leggi anche —> Calciomercato Milan e Juventus, torna di moda il talento spagnolo: il messaggio

Se il Milan cerca un difensore, c’è chi spinge per vederlo in Serie A, parliamo della Juventus. I bianconeri infatti lavorano per piazzare sul mercato Rugani, siccome il difensore non entra più nei piani della società bianconera. Il club torinese infatti sta cercando una nuova sistemazione al difensore centrale, seguito anche dal Leicester, e potrebbe esserci l’inserimento di Boban e Maldini, i quali devono necessariamente rafforzare il pacchetto arretrato. Un’alternativa quindi a Todibo, con Rugani già rodato nel campionato italiano e che potrebbe scegliere i rossoneri per il personale rilancio.

Leggi anche —> Calciomercato Milan, la nuova suggestione per il futuro di Piatek

Leggi anche —> Calciomercato Milan, piace Fofana: la situazione

G.S.