Seguito con attenzione anche da Milan e Juventus, Dani Olmo ha espresso la sua volontà di andare a caccia di una nuova avventura dopo la Dinamo.

Il talentino spagnolo Dani Olmo ha incantato in stagione con la maglia della Dinamo Zagabria, tanto da raggiungere anche la nazionale maggiore iberica. Prestazioni che lo hanno di diritto inserito anche sul taccuino degli osservatori dei migliori club europei, tra cui anche Juventus e Milan, oltre all’Atletico Madrid in Spagna. L’esterno classe 1998 è inoltre a caccia di una nuova avventura in quanto vorrebbe lasciare la Dinamo Zagabria per cimentarsi con altri palcoscenici. Per tutte le ultime notizie sul mercato del Milan CLICCA QUI!

Calciomercato Milan e Juventus, l’annuncio di Dani Olmo

L’uscita dalla Champions League e dall’Europa in generale del club croato gioca a favore di una partenza del giovane Olmo con Milan e Juventus che potrebbero anche farci un pensierino al netto della folta concorrenza. Dal canto suo lo stesso calciatore ai microfoni di ‘Jugones’, ha svelato di essere pronto per il passo successivo della sua carriera: “L’estate scorsa era il momento giusto per farlo, alla fine però la cosa non si è concretizzata ed io comunque ero contento perché volevo giocare la Champions League. Adesso però penso che il mio ciclo alla Dinamo si sia chiuso e voglio fare un altro step per continuare a migliorarmi“.

Quella di Dani Olmo è quindi un vero e proprio messaggio lanciato ai top club che lo seguono. L’ostacolo però sarà rappresentato dalla Dinamo che chiede 35-40 milioni più una percentuale sulla futura rivendita perché una parte dei soldi andrebbe a finire nelle tasche proprio del 21enne iberico che ha diritto ad una percentuale.

G.B.