Calciomercato Milan, Donnarumma ed il futuro incerto: la situazione

Il Milan incassa una delle batoste più pesanti nella sua storia e Donnarumma esce dal campo in lacrime. Per lui l’addio è sempre più probabile.

Il Milan incassa una delle batoste più pesanti nella sua storia e Donnarumma esce dal campo in lacrime. Per lui l’addio è sempre più probabile. Il portiere infatti dopo aver esordito con la gestione Mihajlovic, ha messo a referto più di 150 presenze con la maglia dei Diavoli, senza però aver avuto mai il piacere di poter calcare i campi della Champions League. Questo uno dei motivi che potrebbe spingerlo a dire addio e provare una nuova avventura, in Serie A o all’estero. Per lui le pretendenti non mancano, anzi, sono numerosi i club che potrebbero fiondarsi su di lui.

Leggi anche —> Calciomercato Milan, il nome nuovo per la difesa arriva dalla Francia

Calciomercato Milan, ecco le pretendenti per Donnarumma

Il portiere rossonero sarebbe vicino all’addio nella prossima stagione con una vera e propria asta che potrebbe aprirsi su di lui. Rifiutata poi la scorsa estate un’offerta del Paris Saint Germain ed ora gli stessi parigini potrebbero rifarsi vivi, provando a portare a casa un portiere dal grande talento. Inoltre, in dirigenza c’è Leonardo, un suo grande estimatore che farebbe carte false per portarlo sotto la Torre Eiffel. Un colpo da novanta per “chiudere a chiave” la porta e puntare alla Champions League.

Leggi anche —> Calciomercato Milan, Cavani si allontana: c’è l’accordo col nuovo club

Leggi anche —> Calciomercato Milan, c’è l’accordo: arriva il primo colpo!

Calciomercato Milan, attenzione alle big italiane

Leggi anche —> Calciomercato Milan, pesante sconfitta: ora Pioli può rischiare

Il Milan sarebbe obbligato quindi a prendere in considerazione le offerte provenienti nel prossimo mercato, siccome il contratto scade nel 2021 e tenerlo senza un rinnovo significherebbe perderlo a zero l’anno successivo. Interessante anche la situazione in Italia, con Juventus e Inter che tengono d’occhio la situazione. In particolar modo i rossoneri che sarebbero interessati a puntare sul forte portiere mentre sarebbe più difficile ipotizzare la trattativa per i cugini nerazzurri.

Leggi anche —> Calciomercato Milan, Piatek verso l’addio: ecco il nuovo club

Leggi anche —> Calciomercato Milan, dietrofront improvviso | Salta tutto

G.S.