Il Milan rischia di vivere una rivoluzione in difesa in vista delle prossime sessioni di calciomercato: tutti i nomi in entrata ed uscita

Il Milan continua la sua rincorsa al quarto posto che significherebbe qualificazione alla prossima Champions League. Copiosi introiti utili anche in ottica ‘Financial Fair Play‘, con il calciomercato che tra gennaio e giugno potrebbe portare numerosi cambiamenti alla rosa di Pioli. Focus in difesa: tutti i nomi, tra entrate ed uscite.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Milan, Piatek verso l’addio: ecco il nuovo club

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, nuovo club su Dybala | Cifre da record

Calciomercato Milan, rivoluzione in difesa: un Big può partire

Il Milan del futuro potrebbe presentare un pacchetto arretrato molto diverso da quello attualmente a disposizione di Pioli. La batosta incassata contro l’Atalanta rilancia le possibilità di cambiamenti importanti nei prossimi mesi. In uscita, però, potrebbe esserci addirittura Alessio Romagnoli. Da poco passato alla ‘scuderia’ Raiola, il capitano rossonero potrebbe dire addio in estate in caso di mancata qualificazione alla prossima Champions. Il 24enne, in scadenza nel 2022, fa gola tra le altre anche alla Juventus con il club di Elliott che valuterebbe proposte di un certo spessore per incassare una ricca plusvalenza. In uscita potrebbe esserci anche lo sfortunato Duarte che, prima del lungo infortunio, non aveva minimamente convinto la dirigenza del club meneghino.

Per tutte le ultime notizie sul mercato del Milan CLICCA QUI!

Da valutare Musacchio che, nonostante l’ottima stagione al fianco di Romagnoli, potrebbe spingere per un ritorno in Liga. Maldini continuerà a puntare su Caldara almeno fino a giugno, mentre sugli esterni è quasi sicuro l’addio di Ricardo Rodriguez ormai chiuso da Theo Hernandez sulla sinistra. Sulla destra, invece, potrebbe trovare conferma il duo Conti-Calabria con quest’ultimo che starebbe trattando il rinnovo con la dirigenza del Milan.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Milan, dietrofront improvviso | Salta tutto

Milan, colpi in difesa: i nomi nel mirino

In entrata sono diversi i nomi sondati dal club di via Aldo Rossi per i quali potrebbe arrivare l’assalto già a gennaio. In primis Kurzawa, nel mirino tra le altre anche del Tottenham di Mourinho ed in scadenza nel giugno 2020. Al centro della difesa, oltre ai solito Todibo e Demiral, entrambi valutati almeno 30 milioni di euro, potrebbe tornare di moda Nikola Milenkovic. Il centrale della Fiorentina è considerato l’ideale erede di Romagnoli in caso di partenza estiva dell’ex romanista. Suggestiva ma decisamente complessa l’idea che porta al gioiello del Borussia Dortmund, Dan-Axel Zagadou. Il roccioso centrale francese, in scadenza nel 2022 con il club tedesco, sta trovando poco spazio e potrebbe decidere di salutare la Bundesliga.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, sogno Pogba: la svolta da Solskjaer

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, Dybala nel mirino | Insidia Pochettino

S.C