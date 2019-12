Calciomercato Juventus, la decisione di Haaland: corsa a due

La Juventus sarebbe quasi fuori dalla corsa al centravanti norvegese classe 2000 Erling Haaland. Pronto un duello tra Borussia Dortmund e Manchester United.

Piove sul bagnato in casa Juventus. Dopo la sconfitta pesante di ieri in Supercoppa Italiana, i bianconeri devono registrare anche qualche difficoltà di troppo in sede di calciomercato. Il giovane Erling Haaland, centravanti del Salisburgo, ha letteralmente incantato tutti a suon di gol tra campionato e Champions e piace a molte grandi squadre comprese Milan e la stessa Juve. I bianconeri però non sarebbero la prima scelta del classe 2000 norvegese che guarda con maggiore attenzione all’estero.

Calciomercato Juventus, bianconeri lontani da Haaland

Stando a quanto riportato dal quotidiano tedesco ‘Sport Bild’ i campioni d’Italia in carica della Juventus sarebbero quasi fuori dalla corsa al centravanti norvegese classe 2000 Erling Haaland. Il 19enne nativo di Leeds avrebbe deciso infatti di non considerare le offerte delle pretendenti come Lipsia e gli stessi bianconeri. Una mossa che in un sol colpo taglierebbe fuori sia la truppa di Sarri che il Milan, che dal canto suo è ancora alla ricerca di una prima punta di livello con Zlatan Ibrahimovic che resta il primo obiettivo.

Calciomercato Juventus, duello per Haaland

Ma quali sono le reali pretendenti per Haaland? Secondo ‘Sport Bild’ per il centravanti del Salisburgo sarebbe adesso una corsa a due tra il Borussia Dortmund ed il Manchester United, con i ‘Red Devils’ in leggero vantaggio grazie al connazionale Solskjaer. La compagine inglese infatti oltre ad una potenza economica superiore proverà a giocarsi la carta dell’allenatore norvegese.

G.B.