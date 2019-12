Calciomercato Milan, sfuma l’obiettivo Ghoulam: ecco perché

Il Milan sul mercato lavora per rinforzare la retroguardia ed uno degli ultimi obiettivi, Faouzi Ghoulam, sfuma proprio nelle ultime ore.

Il Milan sul mercato lavora per rinforzare la retroguardia ed uno degli ultimi obiettivi, Faouzi Ghoulam, sfuma proprio nelle ultime ore. Il calciatore infatti non vestirà la maglia dei rossoneri né il prossimo anno né nella prossima stagione. Per lui si è fatta avanti un’altra ipotesi che non gli permetterà di trasferirsi a Milano. Ecco perché non potrà essere imbastita la trattativa.

Leggi anche —> Calciomercato Milan, Donnarumma ed il futuro incerto: la situazione

Calciomercato Milan, il futuro di Faouzi Ghoulam

Gli ultimi mesi non hanno riservato grandi soddisfazione al terzino di proprietà del Napoli che tornato dopo gli infortuni, non ha mai inciso come invece fatto al suo sbarco nella città partenopea. Di conseguenza si valuta l’addio, visto anche che è praticamente chiuso dalla concorrenza all’ombra del Vesuvio ed è quindi pronto ad accasarsi ad un nuovo club ed affrontare una nuova avventura. Nel suo destino però non ci sarà il club milanese, siccome secondo quanto riportato oggi da Repubblica, sarebbe pronto ad accettare tutt’altra offerta.

Leggi anche —> Calciomercato Milan, il nome nuovo per la difesa arriva dalla Francia

Calciomercato Milan, ecco dove andrà il terzino

Leggi anche —> Calciomercato Milan, c’è l’accordo: arriva il primo colpo!

Pronto a lasciare il Napoli, Ghoulam sarebbe pronto ad accasarsi al Marsiglia. Per lui quindi non una nuova esperienza in Serie A, bensì all’estero. Ad accoglierlo un club dalla grande storia e che può garantirgli un buon minutaggio da qui alla conclusione della stagione. Di conseguenza quindi il Milan deve cambiare obiettivo, visto che il calciatore non sarebbe di conseguenza indirizzato a scegliere un club italiano, ma i francesi.

Leggi anche —> Calciomercato Milan, pesante sconfitta: ora Pioli può rischiare

Leggi anche —> Calciomercato Milan, Piatek verso l’addio: ecco il nuovo club

Leggi anche —> Calciomercato Milan, dietrofront improvviso | Salta tutto

G.S.