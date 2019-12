Paratici lavora in vista del calciomercato estivo. Pressing del CFO della Juventus per Willian, uomo-copertina in Tottenham-Chelsea

La Juventus si lecca le ferite dopo il ko in Supercoppa contro la Lazio. Sfuma il primo obiettivo stagionale per Ronaldo e compagni, con i biancocelesti di Simone Inzaghi che piegano per la seconda volta in poche settimane la ‘Vecchia Signora’. Non è da escludere un possibile intervento sul mercato di Paratici nell’imminente finestra invernale, anche se il CFO bianconero ha già iniziato a muoversi in proiezione di giugno.

Tanti gli obiettivi sotto la lente d’ingrandimento della dirigenza della Continassa, con particolare attenzione ai gioielli della Premier League. Non è un mistero il debole per Paul Pogba, con Paratici e Nedved che sognano di riportare il francese a Torino la prossima estate. Il centrocampista francese è ai ferri corti con il Manchester United e ha più volte espresso il desiderio di cambiare maglia. Stessa sorte, a meno di clamorosi colpi di scena, toccherà a Christian Eriksen, che ha chiuso le porte al rinnovo con il Tottenham del contratto in scadenza a fine stagione.

Calciomercato Juventus, Willian osservato speciale

Il nazionale danese è un osservato speciale della Juventus, così come Willian. Anche il brasiliano si libererà a parametro zero a luglio, vista la volontà di non prolungare l’accordo con il Chelsea. Paratici lo segue da diverso tempo e di recente ha fatto tappa a Londra per un punto della situazione e sui possibili scenari. L’ex Shakhtar, che piace pure al Barcellona, continua ad essere un elemento prezioso per Lampard, come dimostra la doppietta decisiva che ha steso sabato il Tottenham di Mourinho. Le buone referenze arrivano anche da Maurizio Sarri, visto che Willian è stato uno dei titolarissimi del Chelsea della passata stagione con 52 presenze (condite da 6 reti e 14 assist) nelle varie competizioni. Un profilo ideale per il 4-3-3 e il tridente sarriano, a maggior ragione se i campioni d’Italia decidessero di privarsi in estate di Douglas Costa o Bernardeschi. Fari sulla Premier e soprattutto su Willian in casa Juve.

