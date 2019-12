Calciomercato Juventus, poco spazio con Sarri: futuro in Inghilterra

La Juventus dovrà fare i conti con diversi calciatori scontenti in vista della sessione invernale di calciomercato: possibile futuro in Premier

La sconfitta in Supercoppa ha alterato gli umori in casa bianconera. La Juventus dovrà così valutare al meglio le strategie di mercato dopo alcuni errori di valutazione della scorsa estate. E così potrebbe arrivare anche l’addio di Daniele Rugani, centrale bianconero 1994, che con il ritorno di Giorgio Chiellini in primavera, potrebbe essere messo fuori dalla lista UEFA. E così, come svelato dal “Telegraph”, sulle sue tracce ci sarebbe il Leicester, che monitora anche la situazione del turco Demiral, che è riuscito a scavalcare ultimamente le gerarchie di Sarri.

Calciomercato Juventus, addio Rugani

L’ex Empoli, lanciato nel calcio dei grandi proprio da Maurizio Sarri, non sta trovando tanto spazio sotto la gestione dell’allenatore toscano. I motivi sono diversi, ma ora c’è bisogno di una sterzata decisiva da dare alla sua carriera. Già in estate il suo profilo è stato accostato con insistenza al Milan e a diversi club esteri.

Ancora pochi giorni alla riapertura del mercato con la Juventus, che sarà sempre tra le protagoniste anche fuori dal campo. Paratici insieme al presidente Agnelli dovrà accontentare lo stesso allenatore bianconero tornando sul mercato, soprattutto per quanto riguarda il centrocampo con alcuni elementi non proprio all’altezza della situazione. Il futuro di Rugani è appeso ad un filo con diverse situazioni da monitorare con attenzione a gennaio.

S.I.