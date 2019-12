Le ultime di calciomercato Juventus si concentrano sul futuro bomber dei bianconeri. A tal proposito torna ad esser forte la candidatura di Mauro Icardi

Lo scorso calciomercato estivo della Juventus non ha consegnato a Maurizio Sarri, sotto l’occhio del ciclone dopo il ko contro la Lazio in Supercoppa, il tanto desiderato bomber. Alla fine è rimasto, causa rifiuti dell’argentino a tutte le offerte, il solo Gonzalo Higuain che però evidentemente non è più il giocatore di qualche stagione fa. Ecco perché la dirigenza bianconera è rimasta molto attiva sul fronte nuovo centravanti, come dimostra l’inserimento in maniera decisa sul norvegese Haaland.

Calciomercato Juventus, Haaland si allontana e riprende quota Icardi!

Per la punta del Salisburgo, però, arrivano notizie negative dalla Germania. Stando a ‘Sport Bild’, la Juventus sarebbe quasi fuori dalla corsa al 19enne figlio d’arte. A quanto pare, per il classe 2000 nato a Leeds adesso è esclusivamente sfida a due tra il Borussia Dortmund e il Manchester United, con gli inglesi in leggero vantaggio vista la presenza in panchina del connazionale Solskjaer. Con Haaland che si allontana, chissà se in maniera definitiva, risalgono in contemporanea le quotazioni di Mauro Icardi, che è poi sicuramente il preferito di Sarri. E’ nota infatti la grande stima del tecnico nei confronti del bomber argentino il cui futuro al Paris Saint-Germain è tutt’altro che scontato.

Anche ieri sera, a ‘Tiki Taka’, la moglie-agente Wanda Nara non ha dato certezze sull’avvenire professionale del classe ’93 di Rosario, protagonista fin qui di una grande stagione sotto la ‘Tou Eiffel’ con ben 14 gol messi a segno nelle 18 partite disputate.

Calciomercato Juventus, offerta cash per strappare Icardi all’Inter

Se ‘Maurito’ dovesse rifiutare di proseguire la sua avventura parigina per far ritorno a Milano dove è rimasta la famiglia, il Ds dei transalpini Leonardo non eserciterebbe l’opzione d’acquisto facendo ‘perdere’ all’Inter la bellezza di 70 milioni di euro, ovvero la cifra prefissata per il riscatto. Non solo, Marotta e la sua squadra mercato sarebbe pure costretta a rimettersi in moto per trovargli una nuova sistemazione, considerato impossibile un suo riapprodo effettivo in rosa. E qui potrebbe entrare in scena la Juventus, sfruttando a proprio vantaggio la possibile voglia del 26enne di Rosario di restare in Italia a meno di una chiamata del Real Madrid.

Sul tavolo il CFO Paratici potrebbe presentare un’offerta senza contropartita e da circa 60 milioni di euro. Parliamo di una cifra non altissima, ma che potrebbe essere ‘accolta’ con favore da un’Inter alle strette nonché intenzionata a incrementare il ‘tesoretto’ per la campagna acquisti oltre che a chiudere una volta per tutte col suo ex capitano.

