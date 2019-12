Calciomercato Juventus, Sarri lo ‘cancella’ | L’esubero in Premier League

L’ennesima panchina di una stagione per lui partita nel peggiore dei modi ed il futuro sempre più incerto. La Juventus potrebbe lasciarlo partire.

Juventus (Getty Images)L’ennesima panchina di una stagione per lui partita nel peggiore dei modi ed il futuro sempre più incerto. La Juventus potrebbe lasciarlo partire. Il mercato di gennaio potrebbe essere per Rugani l’occasione di voltare pagina e di provare una nuova esperienza, magari all’estero dove è seguito da numerosi club e potrebbe portare nelle casse bianconere una cospicua somma di denaro.

Calciomercato Juvenuts, l’inevitabile addio del centrale

Per il difensore l’esperienza bianconera è arrivata al capolinea. Consegnata infatti nel pomeriggio la lista Uefa con la sua esclusione a favore del ritorno di Chiellini. L’ennesima bocciatura in un campionato che non gli sta regalando nessuna soddisfazione, anzi, sono numerosi i bocconi amari che ha già dovuto ingoiare. Secondo quanto riportato quest’oggi dal Telegraph, il giocatore sarebbe seguito in Premier League e di conseguenza avanzerebbe a grandi passi l’ipotesi dell’addio.

Calciomercato Juventus, ecco chi vuole il centrale

Tra le squadre che sarebbero interessate al giocatore, quella che maggiormente ha mostrato interesse è il Leicester. Gli inglesi dovrebbero mettere sul piatto poco più di 30 milioni per il calciatore della Juventus. Parliamo di numeri importanti per un difensore giovane che però non è sicuramente tra i titolari nella formazione bianconera. Insomma, in vista del futuro potrebbe essere un’occasione d’oro per la Juventus per monetizzare ed anche per il calciatore che avrebbe la chance di misurarsi in un campionato del tutto nuovo come quello inglese.

G.S.