Calciomercato Inter, sprint per Vidal: c’è il cambio di strategia

Il campionato dell’Inter sta andando nel migliore dei modi: primato in classifica insieme alla Juventus e lotta con i bianconeri più che mai aperta. Antonio Conte è riuscito a dare la sua impronta ad una squadra che negli ultimi anni sembrava una lontana parente da quella del triplete, ma che ora torna a far sognare i suoi tifosi. Il tecnico salentino, con le sue richieste dal calciomercato, ha reso il club nerazzurro nuovamente invincibile, ma ancora nuovi tasselli di grande spessore potrebbero aggregarsi al gruppo a gennaio. Tra gli obiettivi c’è Arturo Vidal, centrocampista del Barcellona.

Inter Vidal, si valuta l’acquisto definitivo

L’ex Juventus e Bayern Monaco vanta 14 presenze e 5 gol in questa stagione, ma non è un titolare fisso del club blaugrana. Il cileno si limita per lo più a giocare spezzoni di gara, con Valverde che ha numerose alternative nella sua posizione. In nerazzurro sarebbe protagonista indiscusso del centrocampo, ma dai catalani non arrivano segnali di apertura per una cessione.

Secondo la Gazzetta dello Sport, però, l’Inter avrebbe deciso di cambiare strategia e di puntare sull’acquisto a titolo definitivo (e non più sul prestito). Marotta spera però di poter prelevare il trentaduenne con un’offerta sotto ai 20 milioni. L’alternativa all’acquisto definitivo sarebbe il prestito con obbligo di riscatto, ma l’operazione si preannuncia in ogni caso complessa con il calciatore che, dal Cile, si divincola dalle domande sul futuro.

